Son Dakika Haberleri: Rusya üçüncü ortak kara devriyesi görüntülerini yayınladı
Son Dakika Güncel Rusya üçüncü ortak kara devriyesi görüntülerini yayınladı

Rusya üçüncü ortak kara devriyesi görüntülerini yayınladı

6 saat önce

Rusya üçüncü ortak kara devriyesi görüntülerini yayınladıSuriye, (DHA) - 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında teröristlerden arındırılması hedeflenen Fırat'ın doğusundaki Suriye topraklarında, Türkiye ile Rusya arasında üçüncü ortak kara devriyesi, başladı.

Rusya üçüncü ortak kara devriyesi görüntülerini yayınladı

Suriye, (DHA) - 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında teröristlerden arındırılması hedeflenen Fırat'ın doğusundaki Suriye topraklarında, Türkiye ile Rusya arasında üçüncü ortak kara devriyesi, başladı. Devriye görevi, Suriye'nin Kamışlı kentinin kuzey doğusunda 75 kilometrelik hatta yapılıyor. Rus askeri polisi Tayfun, Kaplan ve BTR-80, Türk askerleri ise Kirpi zırhlı araçları ile devriye yapıyor.

Rusya Savunma Bakanlığı televizyonu Zvezda TV de üçüncü ortak kara devriyesine ait görüntüler yayınladı.

Rusya üçüncü ortak kara devriyesi görüntülerini yayınladı

Suriye, Rusya, Fırat, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 01:27 Kaynak: DHA
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