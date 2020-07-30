Rusya, Ukrayna adına casusluk yaptığı iddiasıyla bir Rus askeri gözaltına aldı
Rusya'nın Karadeniz Filosu'nda görevli bir askeri personelin 'Ukrayna adına casusluk faaliyeti yürüttüğü' gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.
Rusya'nın Karadeniz Filosu'nda görevli bir askeri personelin 'Ukrayna adına casusluk faaliyeti yürüttüğü' gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kırım Yarımadası'nda bulunan Sivastopol kentinde Karadeniz Filosu'nda görevli bir askeri personelin gözaltına alındığını duyurdu. İnterfaks ajansının FSB Basın Servisi açıklamasına dayandırdığı haberinde, gözaltına alınan kişinin Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi'ne, Rusya'nın devlet sırlarını aktardığından şüphelenildiği belirtildi. 'Vatan hainliği' suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılan zanlının tutuklu yargılanmasına karar verildiği ve gözaltına alınan kişinin 12 ila 20 yıl arasında hapis cezasına çarptırılabileceği ifade edildi.
- Kiev
Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 12:22
Kaynak: DHA
Son Dakika › Dünya › Rusya, Ukrayna adına casusluk yaptığı iddiasıyla bir Rus askeri gözaltına aldı - Son Dakika Dünya
Son Dakika Trabzonsporlu Aleksander Sörloth, sezonu hem ligde hem de kupada gol kralı olarak tamamladı 1 ton 100 kilogramlık 'Pembe' isimli boğa 21 bin TL'ye alıcısını bekliyor Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan videolu Kurban Bayramı mesajı Galatasaray, milli futbolcu Nuri Şahin'i gündemine aldı Everton'lı Cenk Tosun, Beşiktaş'a geri dönüyor İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu Konya'da evlere 150 metre mesafede yeni bir obruk oluştu Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Sampdoria'yı 4 golle geçtiği maçta 12 yıllık rekoru kırdı Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı