Rusya-Ukrayna arasındaki müzakereler yarın devam edecek - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya-Ukrayna arasındaki müzakereler yarın devam edecek

14.03.2022 17:31
Rusya-Ukrayna arasındaki müzakereler yarın devam edecek

Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında gerçekleştirilen müzakerelerin 4'üncü turu sona erdi.

Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında gerçekleştirilen müzakerelerin 4'üncü turu sona erdi. Müzakerelerin yarın devam edeceği belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 19'uncu gününde heyetler bugün yeniden müzakere masasına oturdu. Online olarak gerçekleştirilen müzakerelerin dördüncü toplantısının sona erdiği açıklandı. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanının Danışmanı Mihaylo Podolyak yaptığı açıklamada, toplantıda her iki tarafın da görüşlerini ifade ettiğini belirterek heyetler arasındaki anlaşmazlıkların siyasi sistemlerin farklı olmasından kaynaklandığını söyledi. Podolyak müzakerelere ilişkin yaptığı son açıklamada, toplantının sona erdiğini duyurdu. Alt grupların ek çalışma yapması için yarına kadar müzakerelere teknik bir ara verildiğini kaydeden Podolyak, "Müzakereler devam ediyor" dedi.

(İHA)

YORUMLAR
500
Rusya ve Ukrayna heyetleri 4'üncü kez bir araya geldi Rusya ve Ukrayna heyetleri 4'üncü kez bir araya geldi Rusya-Ukrayna savaşında umutlandıran haber! Her an anlaşma imzalanabilir Rusya-Ukrayna savaşında umutlandıran haber! Her an anlaşma imzalanabilir

Müzakere, Ukrayna, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya-Ukrayna arasındaki müzakereler yarın devam edecek - Son Dakika


Son Dakika
17:30 Bergen'in doktorundan yıllar sonra gelen itiraf: Vücudunu zımparaladım
17:10 Ryan Babel, Acun Ilıcalı'nın radarında! Resmi temaslar başlayacak
17:03 Timsahla cinsel ilişki davasına bakan hakimin sözleri, mahkemeye damga vurdu
16:51 Adıyaman'da deprem! 4, 3 büyüklüğündeki deprem Malatya ve Gaziantep'te de hissedildi
16:35 Rus ordusu, hipersonik füzelerle gövde gösterisi yaptı! Yeni görüntüler paylaşıldı
16:16 Rus ordusu sivil alanları hedef aldı: 20 kişi hayatını kaybetti
16:15 Cübbeli Ahmet ilk kez bahsetti: Kızım şarkıyı duyunca 'Baba rezil olduk' dedi
16:00 Hastaneye yapılan bombalamanın simgesi olan hamile kadın, bebeği ile birlikte yaşamını yitirdi
15:47 Türkiye derbi heyecanında, Fransızların derdi başka! Gözlemcileri Kerem ve Ersin için İstanbul'a geldi!
14:59 Savaş nedeniyle ihracatçının elinde 5 milyon çift ayakkabı kaldı! İç piyasaya sürülecek!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 17:38:15. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya-Ukrayna arasındaki müzakereler yarın devam edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement