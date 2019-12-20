Rusya-Ukrayna Avrupa'ya gaz transferinde "prensipte" anlaştı - Son Dakika
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Rusya-Ukrayna Avrupa'ya gaz transferinde "prensipte" anlaştı

6 saat önce

Rus doğal gazının alımı ve Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkinin gerçekleştirilmesi için Rusya ile Ukrayna arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandığı bildirildi.

Rusya-Ukrayna Avrupa'ya gaz transferinde

Rus doğal gazının alımı ve Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkinin gerçekleştirilmesi için Rusya ile Ukrayna arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandığı bildirildi.

Almaya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı sözcüsü Beate Baron, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Almanya'nın ev sahipliğinde Avrupa Birliği, Rusya ve Ukrayna'nın katıldığı üç taraflı müzakerelerde Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya transfer edilmesine yönelik "prensipte" anlaşmaya varıldığını söyledi.

Baron, "Dün prensipte bir anlaşmaya vardılar ve bu ilk önemli adımdı" diye konuştu.

Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya transfer edilmesine ilişkin yeni anlaşmanın ayrıntılarına ilişkin müzakerelerin bugün devam ettiğini belirten Baron, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier'ın da görüşmelere katıldığını kaydetti.

Yaklaşık 10 yıldır devam eden Rusya ile Ukrayna arasındaki doğal gaz transfer sözleşmesi bu yılın sonunda doluyor.

Ukrayna, Avrupa, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:34 Kaynak: AA
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