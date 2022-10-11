Ukrayna tarafından gerçekleştirilen saldırıda, elektrik trafo merkezinin hedef alındığını kaydeden Gladkov, "Füzeler, trafo merkezinin transformatörüne zarar verdi. Şu anda iki binden fazla kişinin elektriği kesildi. Herhangi bir can kaybı veya yaralı yok." dedi.

Kaynak: AA

Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Rusya: Ukrayna, Belgorod bölgesindeki elektrik trafo merkezine saldırı gerçekleştirdi - Son Dakika

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