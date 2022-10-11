Rusya: Ukrayna, Belgorod bölgesindeki elektrik trafo merkezine saldırı gerçekleştirdi - Son Dakika
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Rusya: Ukrayna, Belgorod bölgesindeki elektrik trafo merkezine saldırı gerçekleştirdi

11.10.2022 17:07
Rusya: Ukrayna, Belgorod bölgesindeki elektrik trafo merkezine saldırı gerçekleştirdi

Rusya'nın Belgorod bölgesindeki elektrik trafo merkezine Ukrayna tarafından füze saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi.

Rusya'nın Belgorod bölgesindeki elektrik trafo merkezine Ukrayna tarafından füze saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi.

Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki bölgeye yönelik saldırı gerçekleştirildiğini belirtti.

Ukrayna tarafından gerçekleştirilen saldırıda, elektrik trafo merkezinin hedef alındığını kaydeden Gladkov, "Füzeler, trafo merkezinin transformatörüne zarar verdi. Şu anda iki binden fazla kişinin elektriği kesildi. Herhangi bir can kaybı veya yaralı yok." dedi.

Gladkov, olay yerinde inceleme yapıldığını, hasarın kısa sürede onarılacağını söyledi.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya: Ukrayna, Belgorod bölgesindeki elektrik trafo merkezine saldırı gerçekleştirdi - Son Dakika

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