Rusya: Ukrayna'da 12 askeri unsura yüksek hassasiyetli füzelerle saldırı düzenledik - Son Dakika
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Rusya: Ukrayna'da 12 askeri unsura yüksek hassasiyetli füzelerle saldırı düzenledik

20.04.2022 21:06
Rusya: Ukrayna'da 12 askeri unsura yüksek hassasiyetli füzelerle saldırı düzenledik

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'ya ait 12 askeri unsura yüksek hassasiyetli füzelerle saldırı düzenlendiklerini söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'ya ait 12 askeri unsura yüksek hassasiyetli füzelerle saldırı düzenlendiklerini söyledi.

Konaşenkov, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın askeri altyapı tesislerine yönelik saldırılara devam ettiğini belirtti.

Gün içinde uçaklarla 73 askeri unsurun vurulduğunu aktaran Konaşenkov, bunların arasında 2 füze ve silah deposunun bulunduğunu bildirdi.

Konaşenkov, "Ukrayna'ya ait 12 askeri unsura yönelik yüksek hassasiyetli füzelerle saldırı düzenlendi. Bugüne kadar 140 uçak, 106 helikopter, 498 insansız hava aracı, 254 hava savunma füze sistemi, 2 bin 397 tank ve zırhlı araç, 261 çok namlulu roketatar, 1038 obüs ve havan topu ile 2 bin 244 özel askeri araç yok edildi." ifadesini kullandı.

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Saldırı, Ukrayna, Moskova, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya: Ukrayna'da 12 askeri unsura yüksek hassasiyetli füzelerle saldırı düzenledik - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya: Ukrayna'da 12 askeri unsura yüksek hassasiyetli füzelerle saldırı düzenledik - Son Dakika
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