Rusya, Ukrayna'da 1812 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini açıkladı - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'da 1812 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini açıkladı

04.03.2022 14:42
Rusya, Ukrayna'da 1812 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da 1812 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da 1812 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini bildirdi.

Başkent Moskova'da gazetecilere açıklamada bulunan Konaşenkov, Rus ordusunun, Ukrayna'nın Kramatorsk kentine doğru ilerlediğini ve Nazarovka, Kuybışevo, Kalinin ve Novohrihorivka yerleşim birimlerini kontrol altına aldığını belirtti.

Ukrayna'nın Mariupol kenti etrafındaki kuşatma çemberinin daralmaya devam ettiğini kaydeden Konaşenkov, Enerhodar kenti ile Zaporijya Nükleer Santrali'nin kontrol altına alındığını aktardı.

Konaşenkov, Ukrayna ordusunun, bu santrale yönelik "kışkırtıcı eylemlerde bulunduğunu" ileri sürerek, "Santral personeli, çalışmalarına devam ediyor ve radyasyonla ilgili durumu takip ediyor. Buradaki radyasyon oranı normal seviyede." dedi.

"Ukrayna'ya ait askeri altyapılara saldırılar sürüyor"

Ukrayna'ya ait askeri altyapı tesislerine yönelik saldırılara devam ettiklerine dikkati çeken Konaşenkov, şu bilgileri verdi:

"Operasyonun başlangıcından bu yana toplam 1812 askeri altyapı tesisi imha edildi. Bunların arasında Ukrayna ordusuna ait 65 komuta ve iletişim merkezi, 56 hava savunma füze sistemi S-300, Buk M-1, Osa ve 59 radar istasyonu bulunuyor."

Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait 62 uçak, 635 tank ve zırhlı araç, 67 çok namlulu roketatar, 252 havan topçusu, 442 özel askeri araç ve 54 insansız hava aracının (İHA) yok edildiğini aktardı.

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Kaynak: AA

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