Rusya: Ukrayna'da 183 uçak, 128 helikopter, 3 bin 323 tank ve zırhlı aracı yok ettik - Son Dakika
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Rusya: Ukrayna'da 183 uçak, 128 helikopter, 3 bin 323 tank ve zırhlı aracı yok ettik

30.05.2022 12:15
Rusya: Ukrayna'da 183 uçak, 128 helikopter, 3 bin 323 tank ve zırhlı aracı yok ettik

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'ya ait bugüne kadar 183 uçak, 128 helikopter, 3 bin 323 tank ve zırhlı aracı yok ettiklerini söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'ya ait bugüne kadar 183 uçak, 128 helikopter, 3 bin 323 tank ve zırhlı aracı yok ettiklerini söyledi.

Konaşenkov, Rus askeri birliklerinin Ukrayna'da savaştaki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rus ordusunun taarruzlarının devam ettiğini belirten Konaşenkov, havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna ordusuna ait 2 komuta-gözlem merkezini, iletişim merkezi ve askeri birliklerin ve teknik araçların toplandığı 34 alanın imha edildiğini bildirdi.

Rus hava muharebe taktik birliklerinin 3 komuta merkezi ile 67 askeri alanı yok ettiğini belirten Konaşenkov, hava saldırıları neticesinde 320'den fazla Ukraynalı milliyetçi güç, 47 askeri teknik aracın etkisiz hale getirildiğini dile getirdi.

Hava savunma sistemleri ile Lugansk, Donetsk, Harkiv, Herson bölgelerinde 15 Ukrayna insansız hava aracını vurduklarını aktaran Konaşenkov, bunun dışında Harkiv ve Herson bölgelerinde havada Ukrayna ordusuna ait Smerç çok namlulu roketatarlardan fırlatılan 9 merminin havada yok edildiğini bildirdi.

Füze ve topçu birliklerinin 62 komuta merkezi, 593 askeri alan ve 55 topçu bataryasını yok ettiği bilgisini paylaşan Konaşenkov, "Ukrayna'ya ait bugüne kadar 183 uçak, 128 helikopter, 1064 insansız hava aracı, 325 hava savunma füze sistemi, 3 bin 323 tank ve zırhlı araç, 451 çok namlulu roketatar, 1731 obüs ve havan topu, 3 bin 294 özel askeri araç imha edildi." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya: Ukrayna'da 183 uçak, 128 helikopter, 3 bin 323 tank ve zırhlı aracı yok ettik - Son Dakika


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