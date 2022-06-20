Rusya: Ukrayna'da 208 uçak, 132 helikopter, 3 bin 696 tank ve zırhlı araç yok edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya: Ukrayna'da 208 uçak, 132 helikopter, 3 bin 696 tank ve zırhlı araç yok edildi

20.06.2022 12:46
Rusya: Ukrayna'da 208 uçak, 132 helikopter, 3 bin 696 tank ve zırhlı araç yok edildi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da bugüne kadar 208 uçak, 132 helikopter, 3 bin 696 tank ve zırhlı aracın Rus ordusu tarafından yok edildiğini söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da bugüne kadar 208 uçak, 132 helikopter, 3 bin 696 tank ve zırhlı aracın Rus ordusu tarafından yok edildiğini söyledi.

Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Rus askeri birliklerinin Ukrayna'da savaştaki eylemlerine ilişkin bilgi verdi.

Rus ordusunun Ukrayna'da taarruzlarının sürdüğünü anlatan Konaşenkov, "Bastion" kıyı füze sisteminden fırlatılan "Oniks" yüksek hassasiyetli füzeyle Odessa bölgesindeki Artsız askeri hava üssünün vurulduğunu belirtti.

Dontesk yönünde Kurtimovka, Oçertino, Tonenkoye, Suhaya Balka, Novgorodskoye Mayorovka, Otradovka ve Zaytsevo'da bir gün içinde 11 "Grad" çok namlulu roketatarın imha edildiği bilgisini paylaşan Konaşenkov, Derjinsk, Novgorodoskoye, Nikolayevka, Leninskoye ve Zaytsevo'da 12 topçu sisteminin yok edildiğini dile getirdi.

Konaşenkov, Podgornoye yerleşim birimi yakınında 2 adet 155 milimetrelik M777 obüsün vurulduğunu söyledi.

Rus hava muharebe taktik birliklerinin 47 askeri alanı bombaladığını aktaran Konaşenkov, Donetsk bölgesinde Veseloye, Privolye ve Bogorodiçnoye yerleşim birimi yakınlarında askeri birlikler ve teknik araçlar, Severska'da Buk-M1 hava savunma füze sistemi, Luhansk bölgesinde Novodrujeska yakınlarında S-300 hava savunma füze sistemi radarının imha edildiğini belirtti.

Füze ve topçu birliklerinin bir gün içinde 148 askeri alanı vurduğunu kaydeden Konaşenkov, bu saldırılar sonucunda 450 Ukraynalı milliyetçi gücün etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Rus hava savunma sistemlerinin Dnipro bölgesinde Apostolovo yerleşim birimi yakınlarında Ukrayna hava kuvvetlerine ait bir Mig-29 savaş uçağını düşürdüğünü bildiren Konaşenkov, Herson, Luhansk, Donetsk, Harkiv bölgelerinde havada 9 Ukrayna insansız hava aracının vurulduğunu dile getirdi.

Konaşenkov, "Ukrayna'ya ait bugüne kadar 208 uçak, 132 helikopter, 1260 insansız hava aracı, 345 hava savunma füze sistemi, 3 bin 696 tank ve zırhlı araç, 576 çok namlulu roketatar, 2 bin 55 obüs ve havan topu, 3 bin 731 özel askeri araç yok edildi." ifadelerini kullandı.

"Ukrayna askeri birliklerinde büyük kayıplar yaşanıyor"

Ukrayna askeri birliklerinin önemli oranda kayba uğradığını öne süren Konaşenkov, "19 Mayıs'tan bu yana çatışmalarda sadece Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 14. Mekanize Tugayı'ndan 2 bin 100'den fazla kişi öldü ve yaralandı. Bu kayıpları telafi etmeyi amaçlayan 800 kişi kötü moral ve psikolojik durum nedeniyle, ödeme sorunu, rüşvet ve subayları beceriksizlikle suçlayarak çatışma alanlarına gitmeyi reddetti. 10. Dağ Taarruz Tugayı'ndan 100 kişi komutaya toplu itaatsizlik nedeniyle muharebe görevinden çıkarıldı ve soruşturma için Kremençug şehrine götürüldü." diye konuştu.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 30. Mekanize Tugayı'nın komutanlarının önemli bir kısmının birimlerinin yönetiminden çekildiğini ve muharebe görevlerinden kaçtığını ileri süren Konaşenkov, birçok Ukrayna askeri birliğinde subay kalmadığını iddia etti.

YORUMLAR
500
Savaşın teknoloji boyutu büyüyor: Ukrayna'ya yapay zeka desteği! Savaşın teknoloji boyutu büyüyor: Ukrayna'ya yapay zeka desteği! AB: Rusya'nın Ukrayna tahılının ülke dışına çıkışını engellemesi 'gerçek bir savaş suçu' AB: Rusya'nın Ukrayna tahılının ülke dışına çıkışını engellemesi 'gerçek bir savaş suçu' Rusya'nın Ukrayna'da ölen generalleri bize savaşla ilgili ne anlatıyor? Rusya'nın Ukrayna'da ölen generalleri bize savaşla ilgili ne anlatıyor?
Kaynak: AA

Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya: Ukrayna'da 208 uçak, 132 helikopter, 3 bin 696 tank ve zırhlı araç yok edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:55 Pınar Gültekin'i öldüren katil zanlısı Cemal Metin Avcı'ya verilen cezaya baba isyan etti
18:53 Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezası aldı! Katilin avukatının ifadesi ise tekrar yürek dağladı
18:49 2022-2023 sezonu için takımların harcama limitlerini açıkladı! En yüksek limit Galatasaray'da
18:47 Araştırma sonuçları kamuoyu ile paylaştı! İYİ Parti ikinci sırada yer aldı
18:02 YKS'de polisin sorduğu soruya "Annem de babam da vefat etti" cevabını veren genç kız yürek yaktı! İşte Ayşe'nin hayat öyküsü
17:49 Aynı evde yaşadığı kardeşi ölünce yatalak hasta 3 boyunca aç susuz kaldı
17:41 Kendisine yöneltilen tüm suçlamaları kabul etti! Samuel Eto'o cezaevine girmemek için 3,8 milyon euro ödeyecek
17:33 Eczane çalışanlarına küfürler edip tehditler savurdu! Şüpheli gözaltına alındı
17:07 Kim Min-Jae'ye Rennes talip oldu! Fenerbahçe ise 20 milyon euro istiyor
17:02 ABD'de 17 yaşındaki genç kız, çalıştığı ofiste iş arkadaşı tarafından öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 19:10:20. #1.12#
SON DAKİKA: Rusya: Ukrayna'da 208 uçak, 132 helikopter, 3 bin 696 tank ve zırhlı araç yok edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement