Rusya, Ukrayna'da 5 tren istasyonunu vurdu - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'da 5 tren istasyonunu vurdu

25.04.2022 13:03

- Rusya, Ukrayna'da 5 tren istasyonunu vurdu Ukrayna Demir Yolları, ülkenin orta ve batısındaki 5 tren istasyonuna saldırı düzenledi.

- Rusya, Ukrayna'da 5 tren istasyonunu vurdu

KİEV - Ukrayna Demir Yolları, ülkenin orta ve batısındaki 5 tren istasyonuna saldırı düzenledi.

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Rus ordusu ülke genelinde sivil yerleşimleri vurmayı sürdürüyor. Rus askerleri son olarak ülkenin orta ve batısındaki 5 tren istasyonunu hedef aldı. Ukrayna Demir Yolları yetkilisi Alexander Kamyshin saldırının ardından yaptığı açıklamasında, "Rus birlikleri, Ukrayna'nın demiryolu alt yapısını sistematik olarak yok etmeye devam ediyor. Bu sabah, bir saat içinde ülkenin orta ve batısındaki 5 tren istasyonu ateşe verildi. Bu bölümden geçen tren seferleri iptal edildi. Aksamalarla ilgili bilgi verilecek" ifadelerini kullandı.

Rusya, Ukrayna'da 5 tren istasyonunu vurdu
Rusya, Ukrayna'da 5 tren istasyonunu vurdu
Rusya, Ukrayna'da 5 tren istasyonunu vurdu

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya, Ukrayna'da 5 tren istasyonunu vurdu - Son Dakika


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