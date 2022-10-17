Rusya: Ukrayna'da askeri yönetim ve enerji sistemlerine yönelik saldırılar düzenledik - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya: Ukrayna'da askeri yönetim ve enerji sistemlerine yönelik saldırılar düzenledik

17.10.2022 17:48
Rusya: Ukrayna'da askeri yönetim ve enerji sistemlerine yönelik saldırılar düzenledik

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri yönetim ve enerji sistemlerine yönelik havadan ve denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahla saldırılar düzenlediklerini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri yönetim ve enerji sistemlerine yönelik havadan ve denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahla saldırılar düzenlediklerini bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'daki bazı şehirlere füze saldırılarına değinen Konaşenkov, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, son 24 saatte Ukrayna'nın askeri yönetim ve enerji sistemlerinin unsurlarına yönelik havadan ve denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahla saldırılara devam etti. Belirlenen tüm unsurlar vuruldu." ifadesini kullandı.

Konaşenkov, Ukrayna askeri güçlerinin Kupyansk, Lisiçanks, Mıkolayiv ve Kriviy Rig yönlerindeki saldırılarının püskürtüldüğünü ileri sürerek, buradaki çatışmalarda 300'ün üzerinde Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini ve çok sayıda askeri teçhizatın yok edildiğini öne sürdü.

Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 2 yönetim merkezinin, 6 yakıt deposunun ve Mıkolayiv bölgesinde askeri teçhizatın tamir edildiği merkezin imha edildiğini belirten Konaşenkov, 9 insansız hava aracının düşürüldüğünü aktardı.

Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna'ya ait 323 uçak, 161 helikopter, 2 bin 256 insansız hava aracı, 380 hava savunma füze sistemi, 5 bin 855 tank ve zırhlı araç, 871 çok namlulu roketatar, 3 bin 484 obüs ve havan topu, 6 bin 610 özel askeri araç yok edildi." dedi.

YORUMLAR
500
Ukrayna Kiev'e yapılan saldırılarda kullanılan İHA'lar için Tahran'a yüklendi: İran, Ukrayna halkını katletmekten sorumlu Ukrayna Kiev'e yapılan saldırılarda kullanılan İHA'lar için Tahran'a yüklendi: İran, Ukrayna halkını katletmekten sorumlu İran yapımı kamikaze drone Ukrayna'nın başkenti Kiev'i böyle vurdu! Silahla müdahale işe yaramadı İran yapımı kamikaze drone Ukrayna'nın başkenti Kiev'i böyle vurdu! Silahla müdahale işe yaramadı Rusya intihar dronları ile Ukrayna'ya saldırıyor! Rusya intihar dronları ile Ukrayna'ya saldırıyor!
Kaynak: AA

Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya: Ukrayna'da askeri yönetim ve enerji sistemlerine yönelik saldırılar düzenledik - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:32 Fenerbahçe karşılaşmasının oynandığı esnada Ahmet Çakar'dan olay paylaşım: Çok tehlikelisin
20:46 Batshuayi, Fenerbahçe'de ilki yaşadı! "Gol atamaz" denilen maçta fileleri havalandırdı
20:17 Maden şehitlerinden geriye kalan fotoğraf hikayesiyle yürek parçaladı
19:50 Antalya'da kayalıklarda mahsur kalan tatilcileri tur teknesi personeli kurtardı! O anlar kamerada
19:52 Başörtüsü düzenlemesine ilişkin taslak metin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildi
19:51 Arda güler, Ankaragücü karşılaşması öncesi polis olan teyzesiyle uzun uzun sarıldı
19:27 Ballon d'Or ödülü sahibine gidiyor! İşte aday olan futbolcular
19:18 Rusya'da bir savaş uçağı 9 katlı binanın üzerine düştü! Ölü ve yaralılar var
19:08 UEFA, Lüksemburg karşılaşmasında olanlar sebebiyle Türkiye'ye ceza verdi
18:55 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçı canlı anlatım! Ankara'da gol yağmuru
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 21:46:09. #1.12#
SON DAKİKA: Rusya: Ukrayna'da askeri yönetim ve enerji sistemlerine yönelik saldırılar düzenledik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement