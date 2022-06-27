Son dakika gündem: Rusya, Ukrayna'da AVM'yi hedef aldı: 2 ölü, 20 yaralıZelenskiy, AVM'de binden fazla kişinin olduğunu öne sürdü

- Rusya, Ukrayna'da AVM'yi hedef aldı: 2 ölü, 20 yaralı

Zelenskiy, AVM'de binden fazla kişinin olduğunu öne sürdü

KİEV - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'nın Kremençuk kentinde binden fazla kişinin bulunduğu bir alışveriş merkezini vurduğunu açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Direktör Yardımcısı Kyrylo Tymoshenko ise, saldırıda en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 20 kişinin yaralandığını belirtti.

Ukrayna'ya saldırılarını sürdüren Rusya, sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın Kremençuk kentinde binden fazla kişinin bulunduğu bir alışveriş merkezini füze ile vurduğunu aktardı. "Kurbanların sayısını hayal etmek imkansız" ifadelerini kullanan Zelenskiy, AVM'nin Rus ordusu için hiçbir tehlike oluşturmadığını ve stratejik değeri olmadığını belirterek, vurulan AVM'yi insanların sadece normal bir yaşam sürme çabasında oldukları bir yer olarak nitelendirdi.

"Rusya acizliğinin acısını sıradan insanlardan çıkarmayı sürdürüyor"

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kyrylo Tymoshenko ise yaptığı açıklamada, "İşgalciler binden fazla kişinin bulunduğu alışveriş merkezine füze attı. AVM yanıyor ve yangın söndürülmeye çalışılıyor. Rus ordusu için stratejik bir önemi olmayan insanlar sadece hayatlarını sürdürüyor. Rusya acizliğinin acısını sıradan insanlardan çıkarmayı sürdürüyor. AVM'den yaralı olarak çıkarılan 20 kişi hastanelerde tedavi altına alındı. 2 kişi yaşamını yitirdi" ifadelerini kullandı. Yaralılardan 9'unun durumunun ağır olduğu belirtildi.

Saldırı sonrası AVM alev alev yanarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.