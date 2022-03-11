Rusya Ukrayna'da bir kasabayı vurdu: 6 yaralı - Son Dakika
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Rusya Ukrayna'da bir kasabayı vurdu: 6 yaralı

11.03.2022 14:58
Rusya Ukrayna'da bir kasabayı vurdu: 6 yaralı

Rusya'nın Ukrayna'nın Kiev bölgesindeki bir kasabaya düzenlediği hava saldırısında 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'nın Kiev bölgesindeki bir kasabaya düzenlediği hava saldırısında 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarının 16'ıncı gününde yerleşim bölgesini hedef aldı. Rus Hava Kuvvetleri'nin Kiev bölgesindeki Baryshivka kasabasına düzenlediği hava saldırısında 60 dairenin bulunduğu bir bina ile 4 apartman ve 10 evde büyük hasar meydana geldi. Ukrayna Acil Durum Servisi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda kasabadaki alt yapının zarar gördüğü ve 6 kişinin yaralandığı ifade edildi.

(İHA)

Rusya Ukrayna'da bir kasabayı vurdu: 6 yaralı
Rusya Ukrayna'da bir kasabayı vurdu: 6 yaralı
Rusya Ukrayna'da bir kasabayı vurdu: 6 yaralı
Rusya Ukrayna'da bir kasabayı vurdu: 6 yaralı
Rusya Ukrayna'da bir kasabayı vurdu: 6 yaralı
Rusya Ukrayna'da bir kasabayı vurdu: 6 yaralı
Rusya Ukrayna'da bir kasabayı vurdu: 6 yaralı

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Rus Hava Kuvvetleri, Ukrayna, Rusya, Kiev, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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