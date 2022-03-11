Rusya Ukrayna'da bir kasabayı vurdu: 6 yaralı - Son Dakika

Rusya'nın Ukrayna'nın Kiev bölgesindeki bir kasabaya düzenlediği hava saldırısında 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarının 16'ıncı gününde yerleşim bölgesini hedef aldı. Rus Hava Kuvvetleri'nin Kiev bölgesindeki Baryshivka kasabasına düzenlediği hava saldırısında 60 dairenin bulunduğu bir bina ile 4 apartman ve 10 evde büyük hasar meydana geldi. Ukrayna Acil Durum Servisi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda kasabadaki alt yapının zarar gördüğü ve 6 kişinin yaralandığı ifade edildi.

(İHA)