Rusya: Ukrayna'da birçoğu Polonyalı 40'ı aşkın yabancı paralı savaşçı yok edildi - Son Dakika
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Rusya: Ukrayna'da birçoğu Polonyalı 40'ı aşkın yabancı paralı savaşçı yok edildi

26.07.2022 14:42
Rusya: Ukrayna'da birçoğu Polonyalı 40'ı aşkın yabancı paralı savaşçı yok edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde birçoğu Polonyalı olmak üzere 40'tan fazla yabancı paralı savaşçının, havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle yok edildiğini söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde birçoğu Polonyalı olmak üzere 40'tan fazla yabancı paralı savaşçının, havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle yok edildiğini söyledi.

Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus askeri birliklerinin, Ukrayna'da savaştaki eylemleri ile ilgili başkent Moskova'da açıklamalarda bulundu.

Rus ordusunun, Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam ettiğini belirten Konaşenkov, " Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Konstantinivka yerleşim biriminin yakınlarında 'Yabancı Lejyon'un birliklerinin geçici olarak bulunduğu merkeze yönelik havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle düzenlenen saldırıda, birçoğu Polonyalı olmak üzere 40'tan fazla yabancı paralı savaşçı yok edildi." dedi.

Konaşenkov, Mıkolayiv bölgesinde Ukrayna ordusunun 59. Motorlu Piyade Tugayının topçu taburuna yönelik yüksek hassasiyetli silahla saldırı düzenlendiğini aktararak, saldırı sonucu söz konusu taburun yüzde 70'inin kayba uğradığını ileri sürdü.

Donetsk bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 72. Mekanize Tugayı'nın pozisyonlarının Rus hava ve uzay kuvvetlerince vurulduğunu ve böylece 70'ten fazla askeri depo ve mühimmat deposunun imha edildiğini söyleyen Konaşenkov, son 24 saatte Ukrayna güçlerine ait 8 yönetim merkezi, "Osa-Akm" uçaksavar füze fırlatıcı sistemi, ABD üretimli radar istasyonu, 8 mühimmat deposu, "Uragan" çok namlulu roketatar ve "Giatsint-B" obüs sisteminin bataryalarının imha edildiği bilgisini paylaştı.

Konaşenkov ayrıca Ukrayna'ya ait 2 insansız hava aracının Rusya hava savunma sistemlerince düşürüldüğünü ifade ederek, "Bugüne kadar Ukrayna'ya ait 260 uçak, 144 helikopter, 1613 insansız hava aracı, 358 hava savunma füze sistemi, 4 bin 162 tank ve zırhlı araç, 763 çok namlulu roketatar, 3 bin 201 obüs ve havan topu, 4 bin 481 özel askeri araç imha edildi." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya: Ukrayna'da birçoğu Polonyalı 40'ı aşkın yabancı paralı savaşçı yok edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya: Ukrayna'da birçoğu Polonyalı 40'ı aşkın yabancı paralı savaşçı yok edildi - Son Dakika
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