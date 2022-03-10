Rusya, Ukrayna'da doğalgaz boru hattını vurdu - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'da doğalgaz boru hattını vurdu

10.03.2022 20:45

- Rusya, Ukrayna'da doğalgaz boru hattını vurdu Rus ordusu, Ukrayna'nın Svitlodarsk'da bulunan doğalgaz boru hattına saldırmasının ardından yangın çıktı.

- Rusya, Ukrayna'da doğalgaz boru hattını vurdu

DONETSK - Rus ordusu, Ukrayna'nın Svitlodarsk'da bulunan doğalgaz boru hattına saldırmasının ardından yangın çıktı.

Rusya, Ukrayna'da stratejik noktaları hedef almaya devam ediyor. Rus ordusu Ukrayna'nın Donets Oblastı'nda yer alan Svitlodarsk'daki doğal gaz botu hattını vurdu. Saldırı sonrası boru hattında yangın çıkarken, bölgede büyük panik yaşandı. Acil Durumlar Servisi ve itfaiye ekipleri olay yerine intikal ederek yangına müdahale etti.

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya, Ukrayna'da doğalgaz boru hattını vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya, Ukrayna'da doğalgaz boru hattını vurdu - Son Dakika
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