Rusya, Ukrayna'da düzenlendiği hava saldırılarına ait görüntüleri yayınladı - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'da düzenlendiği hava saldırılarına ait görüntüleri yayınladı

07.03.2022 03:36

- Rusya, Ukrayna'da düzenlendiği hava saldırılarına ait görüntüleri yayınladı Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırılarına dair yeni görüntüler paylaştı.

- Rusya, Ukrayna'da düzenlendiği hava saldırılarına ait görüntüleri yayınladı

MOSKOVA - Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırılarına dair yeni görüntüler paylaştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 11'inci gününde devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya düzenlenen hava saldırılarına dair yeni görüntüler paylaştı. Görüntülerde, Rus savaş uçağının Ukrayna hedefine fırlattığı füzeye dair detaylara yer verilirken, hangi hedefin vurulduğu ise belirtilmedi.

Rusya Savunma Bakanı İgor Konaşenkov son yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya ait 2 bin 203 askeri tesisin, 111 S-300, Buk M-1 ve Osa uçaksavar füzesi sistemlerini ve 71 radar istasyonunu imha ettiklerini aktardı. Konaşenkov ayrıca, "Karada 69, havada 24 uçak, 778 tank ve diğer zırhlı savaş araçları, 77 çoklu roketatar, 279 top ve havan, 553 adet özel askeri araç ve 62 insansız hava aracı imha edildi" dedi.

Rusya, Ukrayna'da düzenlendiği hava saldırılarına ait görüntüleri yayınladı
Rusya, Ukrayna'da düzenlendiği hava saldırılarına ait görüntüleri yayınladı
Rusya, Ukrayna'da düzenlendiği hava saldırılarına ait görüntüleri yayınladı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya, Ukrayna'da düzenlendiği hava saldırılarına ait görüntüleri yayınladı - Son Dakika


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