Rusya, Ukrayna'da gün içinde 86 askeri altyapı tesisini imha ettiğini duyurdu - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'da gün içinde 86 askeri altyapı tesisini imha ettiğini duyurdu

23.03.2022 21:32
Rusya, Ukrayna'da gün içinde 86 askeri altyapı tesisini imha ettiğini duyurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, gün içinde Ukrayna ordusuna ait 86 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, gün içinde Ukrayna ordusuna ait 86 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş süreciyle ilgili bilgi paylaştı.

Rus ordusunun, Ukrayna'daki askeri altyapı tesislerine yönelik saldırıları sürdürdüğünü kaydeden Konaşenkov, "Ukrayna'da gün içinde uçak saldırılarında 86 askeri altyapı tesisi imha edildi." dedi.

Konaşenkov ayrıca, Ukrayna ordusuna ait bugüne kadar 255 insansız hava aracının (İHA) yanı sıra 189 çok namlulu roketatar, 1564 tank ve çeşitli zırhlı araç, 158 uçaksavar füze sistemi, 627 obüs ve havan topu ile 1367 özel askeri aracın yok edildiğini aktardı.

"Belgorod bölgesine füze fırlatıldı"

Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov da Ukrayna tarafından bölgedeki bir köye yönelik füze fırlatıldığını belirterek, "Füze patladı, yaralı var. Bölge yönetimi Juravlyovka ve Nihoteyevka köylerinde acil durum ilan etti." ifadelerini kullandı.

Söz konusu köylerden vatandaşların tahliye edildiği belirtildi.

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Moskova, Ukrayna, Rusya, Füze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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