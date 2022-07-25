Rusya: Ukrayna'da HIMARS için ABD'nin sağladığı mühimmatların bulunduğu üssü imha ettik - Son Dakika
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Rusya: Ukrayna'da HIMARS için ABD'nin sağladığı mühimmatların bulunduğu üssü imha ettik

25.07.2022 14:12
Rusya: Ukrayna'da HIMARS için ABD'nin sağladığı mühimmatların bulunduğu üssü imha ettik

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da yüksek performanslı topçu roket sistemi HIMARS için gerekli olan ABD'nin sağladığı mühimmatların bulunduğu üssü imha ettiklerini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da yüksek performanslı topçu roket sistemi HIMARS için gerekli olan ABD'nin sağladığı mühimmatların bulunduğu üssü imha ettiklerini bildirdi.

Konaşenkov, Rus askeri birliklerinin Ukrayna'da savaştaki faaliyetlerine ilişkin bilgi paylaşımında bulundu.

Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam ettiğini belirten Konaşenkov, "Hmelnitski bölgesindeki Bohdanivtsi yerleşim biriminin yakınlarında topçu roket sistemi HIMARS için ABD tarafından sağlanan mühimmat ve 'M777' obüs sistemi için topların bulunduğu aktarma üssü denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahla imha edildi." dedi.

Ukrayna ordusunun sabotaj grubunun Hreson bölgesinde konuşlanmaya çalıştığını aktaran Konaşenkov, söz konusu grubun vurulduğu bilgisini paylaştı.

Donetsk bölgesinde de Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 95. Hava Saldırı Tugayı'nın geçici merkezine yönelik yüksek hassasiyetli silahla düzenlenen saldırı sonucu 100'dan fazla asker ve yabancı paralı savaşçının etkisiz hale getirildiğini aktaran Konaşenkov, son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 6 komuta ve gözlem noktası, 4 mühimmat deposu ile "S-300" hava savunma sisteminin radarının yok edildiğini kaydetti.

Konaşenkov, son 24 saatte Ukrayna güçlerine ait 6 insansız hava aracının düşürüldüğünü ve 6 "Uragan" çok namlulu roketatar topunun ele geçirildiğini dile getirerek, "Ukrayna'ya ait bugüne kadar 260 uçak, 144 helikopter, 1611 insansız hava aracı, 357 hava savunma füze sistemi, 4 bin 161 tank ve zırhlı araç, 763 çok namlulu roketatar, 3 bin 198 obüs ve havan topu, 4 bin 459 özel askeri araç imha edildi." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya: Ukrayna'da HIMARS için ABD'nin sağladığı mühimmatların bulunduğu üssü imha ettik - Son Dakika

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