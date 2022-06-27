Rusya, Ukrayna'da içinde birçok sivilin olduğu AVM'yi vurdu! Servis edilen görüntülerde olayın boyutu gözler önüne serildi - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'da içinde birçok sivilin olduğu AVM'yi vurdu! Servis edilen görüntülerde olayın boyutu gözler önüne serildi

27.06.2022 18:24

Rusya, Ukrayna'nın Kremençuk şehrinde bulunan AVM'ye füze saldırısı gerçekleştirdi. Binden fazla sivilin olduğu AVM'nin alev topuna döndüğü görülüyor.

Ukrayna'yı işgal eden Rusya, savaşta şiddetin dozunu iyice artırdı. Ukrayna'nın Poltava bölgesindeki Kremençuk şehrine füze saldırısı düzenleyen Rusya, şehir merkezinde bulunan bir alışveriş merkezini (AVM) vurdu.

ZELENSKİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Ukrayna Devlet Zelenski, saldırı sonrası yaptığı ilk açıklamada "Saldırısı sırasında AVM'de binden fazla kişi vardı. Kurbanların sayısını tahmin etmek imkansız" açıklamasını yaptı.

EN AZ 2 KİŞİ ÖLDÜ, 20 KİŞİ YARALANDI

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada ise ilk belirlemelere göre, saldırıda en az 2 kişinin öldüğü ve 20 kişinin yaralandığı aktarıldı.

GÖRÜNTÜLER KORKUNÇ

Öte yandan olay yerinden gelen görüntüler saldırının boyutunu gözler önüne serdi. Görüntülerde, vurulan AVM'nin alev topuna döndüğü görülüyor.

İşte bölgeden gelen ilk görüntüler:

Rusya, Ukrayna'da içerisinde binden fazla sivilin olduğu AVM'yi vurdu! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
Rusya, Ukrayna'da içerisinde binden fazla sivilin olduğu AVM'yi vurdu! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
Rusya, Ukrayna'da içerisinde binden fazla sivilin olduğu AVM'yi vurdu! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
Rusya, Ukrayna'da içerisinde binden fazla sivilin olduğu AVM'yi vurdu! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
Rusya, Ukrayna'da içerisinde binden fazla sivilin olduğu AVM'yi vurdu! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
Rusya, Ukrayna'da içerisinde binden fazla sivilin olduğu AVM'yi vurdu! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
YORUMLAR
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Son Dakika Güncel Rusya, Ukrayna'da içinde birçok sivilin olduğu AVM'yi vurdu! Servis edilen görüntülerde olayın boyutu gözler önüne serildi - Son Dakika


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