Rusya, Ukrayna'da ilk defa Kinjal hipersonik füzesi kullandığını açıkladı - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'da ilk defa Kinjal hipersonik füzesi kullandığını açıkladı

19.03.2022 12:59

Füzelerin uçağa yerleştirilmesi (ARŞİV) Füzelerin ateşlenmesi MOSKOVA (AA) – Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'da İvano-Frankivsk bölgesinde bir cephaneyi ilk defa "Kinjal" hipersonik füze kullanarak vurduğunu duyurdu.

Füzelerin uçağa yerleştirilmesi (ARŞİV)

Füzelerin ateşlenmesi

MOSKOVA (AA) – Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'da İvano-Frankivsk bölgesinde bir cephaneyi ilk defa "Kinjal" hipersonik füze kullanarak vurduğunu duyurdu.

Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Rus birliklerinin Bastion kıyı savunma sistemleriyle Ukrayna'nın Odessa bölgesinde Velikiy Dalnik ve Velikodolinskoe yerleşim birimlerinde Ukrayna ordusuna ait radyo-elektronik istihbarat merkezlerini imha ettiğini bildirdi.

Ukrayna'da ilk defa Kinjal hipersonik füzesi kullanıldığını açıklayan Konaşenkov, "18 Mart'ta, hipersonik aerobalistik füzelere sahip Kinjal füze sistemi ile İvano-Frankivsk bölgesindeki Delyatin yerleşim biriminde Ukrayna askeri birliklerinin büyük bir füze ve havacılık mühimmatının bulunduğu cephaneyi imha etti." ifadelerini kullandı.

Gece saatlerinde de Ukrayna'ya ait 69 askeri unsurun imha edildiği bilgisini veren Konaşenkov, bunların arasında, 4 hava savunma füze sistemi, 4 komuta merkezi, 1 hedef belirleme radar istasyonu, 3 çok namlulu roketatar, 12 cephane ve 43 askeri teknik araç alanının bulunduğunu aktardı.

Rus hava kuvvetlerinin gece 12 İHA'yı vurduğunu ifade eden Konaşenkov, "Rus ordusu bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 196 insansız hava aracı, 1438 tank ve zırhlı araç, 145 çok namlulu roketatar, 556 obüs ve havan topu, 1237 özel askeri araç imha etti." diye konuştu.

Bu arada, Rusya Savunma Bakanlığı, ABD yapımı 4 askeri arazi aracıyla keşif ve arama operasyonu yapan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri grubuna füze saldırısı yapılmasına ilişkin görüntüler paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yüksek hassasiyetli füzeler tarafından vurulduktan sonra bu grup imha edildi." ifadeleri kullanıldı.

Rusya, Ukrayna'da ilk defa Kinjal hipersonik füzesi kullandığını açıkladı
Rusya, Ukrayna'da ilk defa Kinjal hipersonik füzesi kullandığını açıkladı
Rusya, Ukrayna'da ilk defa Kinjal hipersonik füzesi kullandığını açıkladı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya, Ukrayna'da ilk defa Kinjal hipersonik füzesi kullandığını açıkladı - Son Dakika


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