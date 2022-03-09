Rusya: Ukrayna'da imha edilen askeri altyapı tesisi sayısı 2 bin 800'ü geçti - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya: Ukrayna'da imha edilen askeri altyapı tesisi sayısı 2 bin 800'ü geçti

09.03.2022 23:30

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da imha edilen askeri altyapı tesisi sayısının 2 bin 800'ü geçtiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da imha edilen askeri altyapı tesisi sayısının 2 bin 800'ü geçtiğini açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Rus ordusu ile Donbas'taki sözde ayrılıkçı yönetimlerin Ukrayna'da ilerlemeye devam ettiğini söyledi.

Ukrayna'nın bazı yerleşim birimlerinin kontrol altına alındığını belirten Konaşenkov, "Operasyonun başından bu yana Ukrayna'da 2 bin 814 askeri altyapı tesisi imha edildi." dedi.

Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait 139 hava savunma füze sistemi S-300, Buk M-1, S-125 ve 84 radar istasyonunun yanı sıra 974 tank ve çeşitli zırhlı araç, 104 çok namlulu roketatar, 359 obüs ve havan topu, 727 özel askeri araç ve 97 insansız hava aracının (İHA) yok edildiğini aktardı.

Ukrayna ordusunun kışkırtıcı eylemlerde bulunmak için hazırlık yaptığını ileri süren Konaşenkov, bunun için Harkiv kentinin yakınlarına 80 ton amonyak getirildiğini ifade etti.

Rusya: Ukrayna'da imha edilen askeri altyapı tesisi sayısı 2 bin 800'ü geçti
Rusya: Ukrayna'da imha edilen askeri altyapı tesisi sayısı 2 bin 800'ü geçti
Rusya: Ukrayna'da imha edilen askeri altyapı tesisi sayısı 2 bin 800'ü geçti

YORUMLAR
500
Son dakika haber! Rusya: Ukrayna'da insani yardım koridorlarının oluşturulduğu bölgelerde ateşkese uyuyoruz Son dakika haber! Rusya: Ukrayna'da insani yardım koridorlarının oluşturulduğu bölgelerde ateşkese uyuyoruz Rusya: Ukrayna'da Rus ordusu içinde zorunlu askerlik yapanlar da savaşıyor Rusya: Ukrayna'da Rus ordusu içinde zorunlu askerlik yapanlar da savaşıyor

Moskova, Ukrayna, Donbas, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya: Ukrayna'da imha edilen askeri altyapı tesisi sayısı 2 bin 800'ü geçti - Son Dakika


Son Dakika
00:34 AFAD 37 il için alarm verdi! Gerekmedikçe dışarı çıkmayın
00:32 Hayranları merakla bekliyor! Necati Şaşmaz yazdı, Muazzez Ersoy okuyacak
00:28 İsrailli askerler, Kudüslü genci öldüresiye dövdü! O anlar kameraya yansıdı
00:22 Avrupa Ligi'nde kazanma olasılıkları belli oldu! Galatasaray'a verilen oranla hiç şans tanımadılar
00:00 Kar yağışı başladı! Tır ve kamyonların İstanbul'a girişi yasaklandı
23:28 Ertem Şener yıllar sonra sahalara döndü! Real Madrid-PSG karşılaşmasına damga vurdu
23:22 Akaryakıt zamları geri çekildi, iki kurum birbirine girdi! EPGİS sert açıklamalara yer verdi
22:53 Bu iddia çok konuşulur! Liste dışı kalmayan hakemlere şartlar ne olursa olsun maç verilecek
22:45 Dünya Türkiye'ye kilitlendi! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Antalya'da
22:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden'la görüşecek! Gündemde petrol fiyatları yer alacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 00:55:41. #1.12#
SON DAKİKA: Rusya: Ukrayna'da imha edilen askeri altyapı tesisi sayısı 2 bin 800'ü geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement