Rusya Ukrayna'da kömür fabrikasını vurdu: Nereye nişan aldıklarını biliyorlardı! - Son Dakika
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Rusya Ukrayna'da kömür fabrikasını vurdu: Nereye nişan aldıklarını biliyorlardı!

03.05.2022 20:55

Rus ordusunun Donetsk bölgesindeki kömür fabrikasını vurması sonucu en az 10 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı açıklandı. Donestsk Valisi, Rusya'nın fabrikayı hedef alarak vurduğunu öne sürdü.

Rusya- Ukrayna Savaşı'nda 2 ay geride kalırken Rus ordusunun, Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yer alan Avdiivka kentindeki bir kömür fabrikasını vurduğu bildirildi.

EN AZ 10 KİŞ ÖLDÜ

Donetsk Valisi Pavlo Kyrylenko yaptığı açıklamada, saldırıda en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını aktararak, "Ruslar tam olarak nereye nişan aldıklarını biliyorlardı. İşçiler vardiyalarını yeni bitirmişlerdi ve bir otobüs durağında kendilerini fabrikadan eve götürmek için otobüs bekliyorlardı" dedi.

Rusya tarafından saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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Ukrayna, Donetsk, Kömür, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rusya Ukrayna'da kömür fabrikasını vurdu: Nereye nişan aldıklarını biliyorlardı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya Ukrayna'da kömür fabrikasını vurdu: Nereye nişan aldıklarını biliyorlardı! - Son Dakika
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