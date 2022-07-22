Rusya, Ukrayna'da kontrolüne geçirdiği bölgelerde Rus vatandaşlığı dağıtıyor - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'da kontrolüne geçirdiği bölgelerde Rus vatandaşlığı dağıtıyor

22.07.2022 15:25
Rusya, Ukrayna'da kontrolüne geçirdiği bölgelerde Rus vatandaşlığı dağıtıyor

Rusya, Ukrayna ile savaşta kontrol altına aldığı bölgelerde, Rus vatandaşı olmak isteyenlere pasaport vermeye devam ediyor.

Rusya, Ukrayna ile savaşta kontrol altına aldığı bölgelerde, Rus vatandaşı olmak isteyenlere pasaport vermeye devam ediyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tüm Ukraynalılara Rus vatandaşlığı verilmesini kolaylaştıran kararı imzalamasıyla Ukrayna'nın ele geçirilen bölgelerinde Rus vatandaşlığına müracaat edenlere pasaport veriliyor.

Ukrayna'nın Melitopol ve Herson kentlerinde 11 Haziran'da Rus pasaportu dağıtılmaya başlandı.

Rus basınında çıkan haberlere göre, Zaporijye bölgesinde 70 binden fazla Ukraynalı Rus vatandaşlığı için başvuruda bulundu.

Putin, 2019'da imzaladığı kararla Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinde yaşayanların Rus vatandaşlığına alınmasını kolaylaştırmıştı. Ukrayna'nın Herson ve Zaporijya bölgelerinde yaşayanlar da 25 Mayıs'ta buna dahil olmuştu.

Putin ayrıca 11 Temmuz'da Ukrayna'nın tüm bölgelerindekilerin Rus vatandaşlığına alınmasını kolaylaştırma yönündeki kararı imzalamıştı.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya, Ukrayna'da kontrolüne geçirdiği bölgelerde Rus vatandaşlığı dağıtıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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