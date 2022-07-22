Rusya, Ukrayna'da kontrolüne geçirdiği bölgelerde Rus vatandaşlığı dağıtıyor

Putin, 2019'da imzaladığı kararla Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinde yaşayanların Rus vatandaşlığına alınmasını kolaylaştırmıştı. Ukrayna'nın Herson ve Zaporijya bölgelerinde yaşayanlar da 25 Mayıs'ta buna dahil olmuştu.

Rusya , Ukrayna ile savaşta kontrol altına aldığı bölgelerde, Rus vatandaşı olmak isteyenlere pasaport vermeye devam ediyor.

Kaynak: AA

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