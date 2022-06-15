Rusya: Ukrayna'da Lviv, Dnipro ve Donetsk'te ABD ve Avrupa'dan gelen silahları vurduk - Son Dakika
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Rusya: Ukrayna'da Lviv, Dnipro ve Donetsk'te ABD ve Avrupa'dan gelen silahları vurduk

15.06.2022 12:50
Rusya: Ukrayna'da Lviv, Dnipro ve Donetsk'te ABD ve Avrupa'dan gelen silahları vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, yüksek hassasiyetli füzelerle Lviv, Dnipro ve Donetsk bölgelerinde ABD ve Avrupa ülkeleri tarafından Ukrayna'ya verilen çok sayıda silah ve askeri teçhizatın vurulduğunu söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, yüksek hassasiyetli füzelerle Lviv, Dnipro ve Donetsk bölgelerinde ABD ve Avrupa ülkeleri tarafından Ukrayna'ya verilen çok sayıda silah ve askeri teçhizatın vurulduğunu söyledi.

Konaşenkov, Ukrayna'daki savaşta Rus ordusunun eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'da Rus askerlerinin taarruzlarını sürdürdüğünü belirten Konaşenkov, uzun menzilli yüksek hassasiyetli "Kalibr" füzeleriyle Lviv bölgesindeki Zoloçyev yerleşim birimi yakınlarında NATO ülkeleri tarafından Ukrayna'ya verilen 155 milimetrelik M777 obüs dahil yabancı silahların bulunduğu deponun yok edildiğini aktardı.

Havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle Mıkolayiv bölgesinde Voznesensk askeri havaalanında Ukrayna hava kuvvetlerine ait hava araçlarının vurulduğunu dile getiren Konaşenkov, Donetsk bölgesindeki Pokrovsk, Dobropolye tren istasyonları ve Dnipro bölgesindeki Orlovşçina tren istasyonu civarında ABD ve Avrupa ülkelerinden Donbas'taki Ukrayna birlikleri için verilen çok sayıda silah ve askeri teçhizatın imha edildiğini bildirdi.

Konaşenkov, Luhansk bölgesinde Lisiçansk civarında hava sahası kontrol radar istasyonu, Soledar yakınlarında Buk-M1 hava savunma füze sistemi, Gorskoye ve Verhnekamenskoye mühimmat deposu, Pereyezdnoye ve İvano-Daryevka yerleşim birimleri yakınlarında telsiz istasyonu ve 2 komuta merkezinin yok edildiğini anlattı.

Rus hava muharebe taktik birliklerinin 24 askeri bölgeyi ateş altına aldığını dile getiren Konaşenkov, bu saldırılar sonucunda 300'den fazla Ukraynalı milliyetçi gücün ve 155 milimetrelik M777 obüs dahil bazı silahların etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Konaşenkov, Rus hava savunma sistemleriyle Donetsk bölgesinde Krasnopolye yerleşim birimi yakınlarında Ukrayna hava kuvvetlerine ait bir adet Su-25 savaş uçağının düşürüldüğünü söyleyerek, Donetsk, Harkiv ve Luhansk bölgelerinde 6 Ukrayna insansız hava aracının da imha edildiğini belirtti.

Füze ve topçu birliklerinin 313 bölgeyi ateş altına aldığına işaret eden Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna'ya ait 203 uçak, 131 helikopter, 1211 insansız hava aracı, 339 hava savunma füze sistemi, 3 bin 558 tank ve zırhlı araç, 524 çok namlulu roketatar, 1958 obüs ve havan topu, 3 bin 623 özel askeri araç yok edildi." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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