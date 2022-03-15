Rusya, Ukrayna'da roket üretim fabrikasını vurdu - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'da roket üretim fabrikasını vurdu

15.03.2022 14:31

- Rusya, Ukrayna'da roket üretim fabrikasını vurdu Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan ve hava araçları için roket üreten fabrika, Rus bombardımanıyla vuruldu.

- Rusya, Ukrayna'da roket üretim fabrikasını vurdu

KİEV - Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan ve hava araçları için roket üreten fabrika, Rus bombardımanıyla vuruldu.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş, 20 gündür devam ediyor. Rusya, başkent Kiev'de hava araçları için roket üretimi yapan "Artem" fabrikasını vurdu.

Rusya: "16 hava aracı imha edildi"

Rusya Savunma Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, Ukrayna ordusuna ait 13 insansız hava aracı, birer adet Su-24 ve Su-25 tipi savaş uçağı ve 1 adet Mi-8 tipi helikopter olmak üzere 16 hava aracının imha edildiği duyuruldu.

Rusya, Ukrayna'da roket üretim fabrikasını vurdu

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Rusya, Ukrayna'da roket üretim fabrikasını vurdu Rusya, Ukrayna'da roket üretim fabrikasını vurdu Ukrayna askerleri Kiev'i nasıl savunuyor? Orduyu yöneten komutanlar anlattı: 64 km'lik konvoy artık tehdit değil Ukrayna askerleri Kiev'i nasıl savunuyor? Orduyu yöneten komutanlar anlattı: 64 km'lik konvoy artık tehdit değil Kiev'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi Kiev'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Ukrayna, Rusya, Roket, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya, Ukrayna'da roket üretim fabrikasını vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya, Ukrayna'da roket üretim fabrikasını vurdu - Son Dakika
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