Rusya, Ukrayna'da sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyorRus ordusu, Harkov'daki Gorki Parkı'nı vurdu - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'da sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyorRus ordusu, Harkov'daki Gorki Parkı'nı vurdu

04.05.2022 19:42

- Rusya, Ukrayna'da sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor Rus ordusu, Harkov'daki Gorki Parkı'nı vurdu Rus ordusunun dün düzenlediği saldırılarda Harkov'daki ünlü Gorki Parkı'nı vurduğu güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

- Rusya, Ukrayna'da sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor

Rus ordusu, Harkov'daki Gorki Parkı'nı vurdu

HARKOV - Rus ordusunun dün düzenlediği saldırılarda Harkov'daki ünlü Gorki Parkı'nı vurduğu güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Rus ordusu sivil yerleşim yerlerini hedef almayı sürdürüyor. Rus ordusunun dün Ukrayna'nın Harkov kentine düzenlediği saldırıda kentteki ünlü Gorki Parkı'nı vurdu. Parkın vurulma anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı.

Ulusal Polis Ana Müdürlüğü'nden Sergey Bolvinov dün yaptığı açıklamada, "Bugün Gorki Parkı tekrar bombalandı ve Dinamo Stadyumu hasar aldı. Bildiğiniz gibi, Rus birlikleri 'sadece askeri hedefleri' vuruyor" ifadelerini kullanmıştı.

Saldırıda parkta ve stadyumda maddi hasar meydana gelirken, ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Rusya, Ukrayna'da sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyorRus ordusu, Harkov'daki Gorki Parkı'nı vurdu
Rusya, Ukrayna'da sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyorRus ordusu, Harkov'daki Gorki Parkı'nı vurdu
Rusya, Ukrayna'da sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyorRus ordusu, Harkov'daki Gorki Parkı'nı vurdu
Rusya, Ukrayna'da sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyorRus ordusu, Harkov'daki Gorki Parkı'nı vurdu
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya, Ukrayna'da sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyorRus ordusu, Harkov'daki Gorki Parkı'nı vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya, Ukrayna'da sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyorRus ordusu, Harkov'daki Gorki Parkı'nı vurdu - Son Dakika
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