Rusya: Ukrayna'da Su-25 savaş uçağı ve Mi-8 askeri helikopter düşürdük

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da bir gün içinde Donetsk bölgesinde 1 Su-25 savaş uçağı, Harkiv bölgesinde de 1 Mi-8 askeri helikopter düşürdüklerini bildirdi.

Sözcü Konaşenko, Ukrayna'daki savaşta Rus ordusunun eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rus silahlı kuvvetlerinin Ukrayna'da taarruzlarını sürdürdüğünü belirten Konaşenkov, havandan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna ordusuna ait 5 komuta merkezi, askeri birlikler ve teknik araçların bulunduğu 29 bölgenin vurulduğunu ifade etti.

Hava muharebe taktik birliklerinin 61 askeri alanı yok ettiğini belirten Konaşenkov, bu saldırılar sonucunda 140'tan fazla Ukrayna milliyetçi gücünün etkisiz hale getirildiğini aktardı.

Rus hava savunma sistemlerinin bir gün içinde Donetsk bölgesinde Sergeyevki yerleşim birimi civarında Ukrayna hava kuvvetlerine ait 1 Su-25 savaş uçağı ve Harkiv bölgesinde Mi-8 model 1 helikopteri düşürdüğünü kaydeden Konaşenkov, Donetsk, Harkiv, Herson bölgelerinde 7 Ukrayna insansız hava aracını yok ettiklerini dile getirdi.

Füze ve topçu birliklerinin, 128 komuta merkezi, 169 topçu pozisyonu ve 623 askeri alanı ateş altına aldığını ifade eden Konaşenkov, bu saldırılarda 200'e yakın Ukraynalı milliyetçi güç, 155 milimetrelik M777, 203 milimetrelik 2C7 "Pion" obüsler dahil 24 askeri teknik aracın etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Konaşenkov "Ukrayna'ya ait bugüne kadar 185 uçak, 129 helikopter, 1077 insansız hava aracı, 326 hava savunma füze sistemi, 3 bin 363 tank ve zırhlı araç, 457 çok namlulu roketatar, 1744 obüs ve havan topu, 3 bin 329 özel askeri araç yok edildi." ifadesini kullandı. ???????