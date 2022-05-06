Rusya: Ukrayna'da Su-25 ve Mig-29 savaş uçağını düşürdük - Son Dakika
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Rusya: Ukrayna'da Su-25 ve Mig-29 savaş uçağını düşürdük

06.05.2022 12:27
Rusya: Ukrayna'da Su-25 ve Mig-29 savaş uçağını düşürdük

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Luhansk bölgesinde Ukrayna hava kuvvetlerine ait 1 adet Su-25 ve 1 adet Mig-29 savaş uçağını düşürdüklerini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Luhansk bölgesinde Ukrayna hava kuvvetlerine ait 1 adet Su-25 ve 1 adet Mig-29 savaş uçağını düşürdüklerini bildirdi.

Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaşta Rus ordusunun eylemlerine ilişkin bilgi verdi.

Ukrayna'da Rus birliklerinin taarruzlarının sürdüğünü belirten Konaşenkov, "Havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle Kramatorsk şehrinde 'Energomaşspetstal' fabrikası sahasında bulunan Ukrayna askeri birliklerine ait büyük bir mühimmat deposu yok edildi." ifadesini kullandı.

Konaşenkov, Zaporijya bölgesinde Novotavriçeskoye yerleşim birimi yakınlarında bulunan Toçka-U taktik füze sisteminin de yüksek hassasiyetli silahlarla vurulduğunu aktararak, Ukrayna ordusuna ait 10 müstahkem mevkisi ile askeri teknik araçlar ve birliklerin bulunduğu alanların imha edildiğini kaydetti.

Rus hava muharebe taktik birliklerinin gece boyunca 24 Ukrayna askeri unsurunu vurduğunu belirten Konaşenkov, füze birliklerinin Donetsk'te Nikiforovka yerleşim birimi yakınlarında S-300 hava savunma füze sistemi, askeri birliklerin ve teknik araçların toplandığı 5 alanı imha ettiğini aktardı.

Konaşenkov, topçu birliklerinin de 6 komuta noktası, 3 mühimmat deposu, 187 müstahkem mevkisi, 26 topçu bataryası, 41 askeri araç ve 280 kadar Ukraynalı güçleri yok ettiğini bildirdi.

Rus hava savunma sisteminin Luhansk'ta Preobrajennoye yerleşim birim yakınlarında Ukrayna hava kuvvetlerine ait 1 Su-25 ve 1 Mig-29 model savaş uçağı ile 4 Toçka-U balistik füzeyi düşürdüklerini belirten Konaşenkov, Harkiv, Donetsk, Luhansk ve Herson bölgelerinde 13 Ukrayna insansız hava aracının imha edildiğini aktardı.

Konaşenkov, "Ukrayna ordusuna ait bugüne kadar 151 uçak, 112 helikopter, 742 insansız hava aracı, 290 hava savunma füze sistemi, 2 bin 854 tank ve zırhlı araç, 329 çok namlulu roketatar, 1338 obüs ve havan topu, 2 bin 683 özel askeri araç yok edildi." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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