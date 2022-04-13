Rusya: Ukrayna'da tehlikeli bölgelerden son 24 saatte yaklaşık 17 bin kişi tahliye edildi - Son Dakika
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Rusya: Ukrayna'da tehlikeli bölgelerden son 24 saatte yaklaşık 17 bin kişi tahliye edildi

13.04.2022 22:52
Rusya: Ukrayna'da tehlikeli bölgelerden son 24 saatte yaklaşık 17 bin kişi tahliye edildi

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Ukrayna'daki tehlikeli bölgelerden son 24 saatte yaklaşık 17 bin kişinin tahliye edildiğini söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Ukrayna'daki tehlikeli bölgelerden son 24 saatte yaklaşık 17 bin kişinin tahliye edildiğini söyledi.

Mizintsev, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Ukrayna'da çatışmaların sürdüğü bölgelerden sivillerin tahliyesi süreci konusunda bilgi paylaştı.

Tahliyelerin devam ettiğini ve bunun için Ukrayna'nın Harkiv ve Mariupol yönlerinde her gün insani koridorların açıldığını dile getiren Mizintsev, Ukrayna tarafının son 24 saatte insani koridorlar konusunda bilgi paylaşımında bulunmadığını ifade etti.

Ukrayna'nın tehlikeli bölgelerinden tahliye edilen kişi sayısı ile bilgi veren Mizintsev, "Son 24 saatte Ukrayna'nın tehlikeli bölgelerinden 2 bin 986'sı çocuk 17 bin 852 kişi Rusya'ya tahliye edildi. Bugüne kadar 147 bin 91'i çocuk olmak üzere toplam 783 bin 631 kişi tahliye edildi." dedi.

Mizintsev, Mariupol'den doğuya doğru insani yardım koridorlarından 915'i son 24 saatte olmak üzere toplam 137 bin 199 kişinin tahliye edildiğini aktardı.

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Mariupol, Moskova, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya: Ukrayna'da tehlikeli bölgelerden son 24 saatte yaklaşık 17 bin kişi tahliye edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya: Ukrayna'da tehlikeli bölgelerden son 24 saatte yaklaşık 17 bin kişi tahliye edildi - Son Dakika
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