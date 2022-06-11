Rusya: Ukrayna'da yabancı paralı savaşçıların konuşlandırıldığı merkezi imha ettik - Son Dakika
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Rusya: Ukrayna'da yabancı paralı savaşçıların konuşlandırıldığı merkezi imha ettik

11.06.2022 15:33
Rusya: Ukrayna'da yabancı paralı savaşçıların konuşlandırıldığı merkezi imha ettik

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde yabancı paralı savaşçıların konuşlandırıldığı merkezin havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle imha edildiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde yabancı paralı savaşçıların konuşlandırıldığı merkezin havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle imha edildiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, ülkesinin 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaştaki Rus ordusunun eylemleri hakkında başkent Moskova'da bilgi verdi.

Rus ordusunun Ukrayna'da saldırılara devam ettiğini belirten Konaşenkov, "Harkiv bölgesinde bulunan Andriivka yerleşim biriminin yakınlarındaki yabancı paralı savaşçıların konuşlandırıldığı merkez, havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle imha edildi. Ayrıca son 24 saatte Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait asker ve askeri teçhizatın bulunduğu 9 bölge ve Buk M-1 hava savunma füze sistemi vuruldu." dedi.

Rus hava muharebe taktik birliklerinin 48 askeri alanına yönelik saldırı düzenlediğini kaydeden Konaşenkov, şunları söyledi:

"Bu saldırılarda, 170 Ukraynalı milliyetçi, 5 tank, 6 topçu teçhizatı, 8 özel araç ve Krasnopilye yerleşim biriminin yakınlarında bulunan mühimmat deposu yok edildi. Rus hava savunma sistemleriyle son 24 saatte Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait Mig-29 tipi savaş uçağı Mıkolayiv bölgesinde ve Su-25 tipi uçağı Harkiv bölgesinde düşürüldü. Ayrıca, 12 insansız hava aracı da vuruldu."

Ukrayna ordusuna ait 3 "Uragan" çok namlulu roketatarının da ele geçirildiğini dile getiren Konaşenkov, Rus topçu birliklerinin 13 yönetim merkezi ile 42 askeri alanı vurduğunu aktardı.

Bu saldırılarda "300 Ukraynalı milliyetçi, 11 askeri teçhizat, 2 'Grad' çok namlulu roketatar, 10 roket ve topçu teçhizatı, 9 özel araç ve 9 mühimmat ve yakıt deposunun yok edildiğini ifade eden Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna'da 198 uçak, 130 helikopter, 1180 insansız hava aracı, 337 hava savunma füze sistemi, 3 bin 503 tank ve zırhlı araç, 506 çok namlulu roketatar, 1859 obüs ve havan topu, 3 bin 545 özel askeri araç yok edildi." dedi.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Harkiv, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya: Ukrayna'da yabancı paralı savaşçıların konuşlandırıldığı merkezi imha ettik - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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