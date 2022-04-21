Rusya: Ukrayna'da yüksek hassasiyetli füzelerle 14 askeri unsuru yok ettik - Son Dakika

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konoşenkov, Ukrayna'da yüksek hassasiyetli füzelerle 14 askeri unsuru vurduklarını bildirdi.

Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaşta Rus ordusunun eylemlerine yönelik bilgiler verdi.

Ukrayna hedeflerine yönelik yüksek hassasiyetli silah kullandıklarını belirten Konaşenkov, "Bir gün içerisinde havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 14 askeri nesne vuruldu. Bunun sonucunda Popasnaya yerleşim biriminde bir komuta merkezi, iki cephanelik, askerlerin ve askeri araçların toplandığı iki bölge, milliyetçilere ait iki müstahkem mevki imha edildi." ifadelerini kullandı.

Konaşenkov, Şnurki ve Slavyansk'ta cephaneler, Çerkasskoe ve Aleksandrovka bölgelerinde ise askerlerin ve askeri teknik araçların toplandığı alanın ateş altına alındığını, milliyetçi güçlerden 120'ye yakın kişi ile 30'dan fazla zırhlı araç ve otomobilin imha edildiğini dile getirdi.

Rus hava operasyonel taktik birliklerinin bir gün içinde 64 Ukrayna askeri nesnesini vurduğunu vurgulayan Konaşenkov, füze ve topçu birliklerin ise 450 askeri unsuru ateş altına aldığını aktardı.

Konaşenkov, Rus hava savunma füze sisteminin Donetsk bölgesindeki Yasnoe yerleşim birimi civarında bir Ukrayna insansız hava aracını vurduğunu söyleyerek, "Ukrayna ordusuna ait bugüne kadar 140 uçak, 106 helikopter, 512 insansız hava aracı, 254 hava savunma füze sistemi, 2 bin 422 tank ve zırhlı araç, 266 çok namlulu roketatar, 1051 obüs ve havan topu, 2 bin 274 özel askeri araç yok edildi." diye konuştu.