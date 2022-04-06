Rusya: Ukrayna'da yüksek hassasiyetli roketlerle akaryakıt üslerini vurduk - Son Dakika
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Rusya: Ukrayna'da yüksek hassasiyetli roketlerle akaryakıt üslerini vurduk

06.04.2022 11:47
Rusya: Ukrayna'da yüksek hassasiyetli roketlerle akaryakıt üslerini vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, havadan ve karadan yüksek hassasiyetli roketlerle Ukrayna'da beş akaryakıt üssünü vurduklarını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, havadan ve karadan yüksek hassasiyetli roketlerle Ukrayna'da beş akaryakıt üssünü vurduklarını bildirdi.

Konaşenkov, Ukrayna'daki savaşta Rus askeri birliklerinin eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sabah saatlerinde Rus ordusunun Ukrayna'daki hedeflere yönelik yüksek hassasiyetli roketler kullandığını belirten Konaşenkov, "Havadan ve karadan yüksek hassasiyetli füzelerle Radehov, Kazatin, Prosyanaya, Mıkolayiv ve Novomoskovsk yerleşim yerleri yakınındaki beş akaryakıt deposu üssü vuruldu. Bu yerlerden Harkiv, Mıkolayiv ve Donbas bölgelerine Ukrayna askeri teknik araçları için akaryakıt sevkiyatı yapılıyordu." ifadelerini kullandı.

Bir gece içerisinde Ukrayna ordusuna ait 24 askeri nesnenin imha edildiği bilgisini paylaşan Konaşenkov, "Ukrayna ordusuna ait bugüne kadar 125 uçak, 93 helikopter, 407 insansız hava aracı, 227 hava savunma füze sistemi, 1981 tank ve zırhlı araç, 215 çok namlulu roketatar, 854 obüs ve havan topu, 1882 özel askeri araç yok edildi." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya: Ukrayna'da yüksek hassasiyetli roketlerle akaryakıt üslerini vurduk - Son Dakika


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