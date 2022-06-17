Rusya: Ukrayna'daki 6 bin 956 yabancı savaşçıdan 1956'sı öldü, 1779'u geri döndü

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'ya savaşın başlangıcından bu yana 6 bin 956 yabancı paralı savaşçının geldiğini, 1956'sının öldürüldüğünü, 1779'unun ise ülkelerine döndüğünü belirtti.

Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'da savaştaki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle bir gün içinde Ukrayna askerleri ve teçhizatının bulunduğu 18 alan ile Dontesk bölgesinde Zaytesova, Kurdyumovka, Dzerjinsk, Bahmut, Artyömovo ve Oçeretino civarında 6 çok namlulu roketatar dahil olmak üzere 10 topçu pozisyonunun vurulduğunu bildiren Konaşenkov, Harkiv bölgesinde Pesoçin civarındaki Azov taburu birliklerinin karargahının yok edildiğini ifade etti.

Konaşenkov, bunların dışında Donetsk bölgesinde Spornoye ve Vıyemka yerleşim birimi yakınlarında 2 top ve mühimmat cephaneliğinin imha edildiğini dile getirdi.

Rus hava muharebe taktik birliklerinin 58 alanı vurduğunu anlatan Konaşenkov, bu saldırılar sonucunda 200'den fazla Ukraynalı milliyetçi güç ile Donetsk bölgesinde Artyömovsk ve Krasnaya Gora'da Buk-M1 ve Osa- AKM hava savunma füze sistemlerinin etkisiz hale getirildiğini aktardı.

Rus hava savunma sistemlerinin Harkiv bölgesinde Mazanovka yakınlarında Ukrayna hava kuvvetlerine ait bir Su-25 savaş uçağının düşürüldüğünü ifade eden Konaşenkov, Ukrayna'da farklı bölgelerde 15 insansız hava aracının da vurulduğunu duyurdu.

Füze ve topçu birliklerinin 203 askeri bölgeyi ateş altına aldığını ve bu saldırılarda 350'den fazla Ukrayna milliyetçi gücün etkisiz hale getirildiğini söyleyen Konaşenkov, "Ukrayna'ya ait bugüne kadar 205 uçak, 131 helikopter, 1233 insansız hava aracı, 342 hava savunma füze sistemi, 3 bin 587 tank ve zırhlı araç, 539 çok namlulu roketatar, 2 bin 13 obüs ve havan topu, 3 bin 658 özel askeri araç yok edildi." ifadelerini kullandı.

"Ukrayna'daki yabancı paralı savaşçılar ve eğitmenlerin bilgileri elimizde"

Konaşenkov, Ukrayna'ya gelen yabancı paralı savaşçı sayısının azaldığını, Kiev yönetiminin ödeme miktarını artırmasına rağmen bunların ülkelerine dönüşlerinin durdurulamadığını savundu.

Ukrayna'da Rus ordusuna karşı 20 bin civarında yabancı paralı savaşçının çatıştığına dair açıklamaların doğru olmadığını ileri süren Konaşenkov, Rusya Savunma Bakanlığı olarak ellerinde sadece Ukrayna'daki yabancı paralı savaşçıların bilgileri değil, Ukrayna'ya Batı'dan tedarik edilen silahların kullanılması ve tamiratına yardımcı olmak, öğretmek için gelen eğitmenlerin de veri tabanlarında yer aldığına dikkati çekti.

Konaşenkov, bu istatistikleri Bakanlığın sayfasında yayımladıklarını duyurdu.

Sayı ve kayıp bakımından, Avrupa ülkeleri arasında Polonya'dan Ukrayna'da savaşmaya gelen yabancı paralı savaşçıların ilk sırada olduğuna işaret eden Konaşenkov, "Ukrayna'ya Polonya'dan 1831 kişi geldi. Bunlardan 378'i etkisiz hale getirildi, 272'si ülkesine geri döndü. Bunu takip eden Romanya'dan 504 kişi geldi, 102'si etkisiz hale getirildi, 98'i geri döndü. İngiltere'den ise 422 kişi geldi, 101'i öldü, 95'i geri gitti." ifadelerini kullandı.

Amerika kıtasından Ukrayna'ya giden yabancı paralı asker sayısı bakımından Kanada'nın listenin başında bulunduğunu açıklayan Konaşenkov, gelen 601 Kanadalıdan 162'sinin öldürüldüğünü, 169'unun ülkesine döndüğünü aktardı.

Konaşenkov, ABD'den 530 paralı savaşçının geldiğini, 214'ünün öldüğünü, 227'sinin geri gittiğini dile getirdi.

Orta Doğu, Güney Kafkasya ve Asya'dan ise 355 yabancı paralı savaşçının Ukrayna'ya geldiğini belirten Konaşenkov, bunlardan 120'sinin etkisiz hale getirildiğini, 90'ının ise ülkelerine döndüğünü ifade etti.

Konaşenkov, "Bunları, Fırat'ın doğusunda ABD kontrolündeki bölgelerden gelen 200 kişilik terörist grupların militanları takip ediyor. Bunların 80'i yok edildi, 66'sı Ukrayna'dan ayrıldı." diye konuştu.

Rusya Savunma Bakanlığının verilerine göre bugün itibarıyla 64 ülkeden silah eğitim uzmanı ve yabancı paralı savaşçının Ukrayna'da bulunduğunu anlatan Konaşenkov, bu ülkeye 24 Şubat'tan beri toplam 6 bin 956 yabancı savaşçının geldiğini, 1956'sının öldürüldüğünü, 1779'unun ise ülkelerine döndüğünü ifade etti.

Konaşenkov, halihazırda 3 bin 221 yabancı paralı savaşçının Ukrayna'da bulunduğunu sözlerine ekledi.