Rusya, Ukrayna'daki askeri hava üssünü vurdu: 3 ölü, 9 yaralı - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'daki askeri hava üssünü vurdu: 3 ölü, 9 yaralı

23.07.2022 12:59
Rusya, Ukrayna'daki askeri hava üssünü vurdu: 3 ölü, 9 yaralı

Rusya'nın, Ukrayna'nın Kirovograd bölgesine düzenlediği füze saldırılarında 1'i asker 3 kişi hayatını kaybetti, 9 asker de yaralandı.

Rusya'nın, Ukrayna'nın Kirovograd bölgesine düzenlediği füze saldırılarında 1'i asker 3 kişi hayatını kaybetti, 9 asker de yaralandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları aralıksız devam ediyor. Sabah saatlerinde Kirovograd bölgesinin çeşitli noktalarını 13 füzeyle hedef alan Rusya, Kanatove askeri hava üssünü ve Ukrzaliznytsia demiryolu şirketinin altyapı tesisini vurdu. Saldırılara ilişkin açıklama yapan Kirovograd Bölge Valisi Andriy Raikovych, "Askerler vuruldu, 1 asker hayatını kaybetti, 9 asker de yaralandı. İlk sonuçlara göre altyapı tesisinde görevli 2 güvenlik görevlisi de yaşamını yitirdi" dedi. Bölgedeki kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini belirten Raikovych, yaralılara tıbbi müdahalelerin yapıldığı söyledi. - KİEV

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Kaynak: İHA

Ukrayna, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rusya, Ukrayna'daki askeri hava üssünü vurdu: 3 ölü, 9 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya, Ukrayna'daki askeri hava üssünü vurdu: 3 ölü, 9 yaralı - Son Dakika
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