Son dakika haberleri... Rusya, Ukrayna'daki Askeri Havaalanını Vurdu: 2 Ölü - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Rusya, Ukrayna'daki Askeri Havaalanını Vurdu: 2 Ölü

11.03.2022 13:17

Bir son dakika haberine göre - Rusya, Ukrayna'daki askeri havaalanını vurdu: 2 ölü Rusya'nın Ukrayna'da yine stratejik öneme sahip askeri havaalanı vurması sonucu 2 Ukrayna askeri öldü, 6 asker yaralandı.

- Rusya, Ukrayna'daki askeri havaalanını vurdu: 2 ölü

KİEV - Rusya'nın Ukrayna'da yine stratejik öneme sahip askeri havaalanı vurması sonucu 2 Ukrayna askeri öldü, 6 asker yaralandı.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı saldırılar 16'ncı gününde de devam ederken, Rus ordusu tarafından bazı kentlere saldırılar başlatıldı. Sabah saatlerine doğru Ukrayna'nın batısına ilerlemeye başlayan Rus askerleri, bu kez Lviv'in kuzeyindeki Lutsk kentine saldırdı. Volyn Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Yuriy Pohulyayko, Rusya tarafından yapılan saldırıyla ilgili bilgiler aktararak, "11 Mart'ta, Lutsk kentinde bulunan askeri havaalanına ilk tespitlerimize göre Rus uçakları tarafından saldırı yapıldı. Rus uçakları 4 roketle havaalanına atışlar yaptı. İlk belirlemelere göre 2 Ukrayna askeri öldü, 6 asker yaralandı" denildi.

Son dakika haberleri... Rusya, Ukrayna'daki Askeri Havaalanını Vurdu: 2 Ölü
Son dakika haberleri... Rusya, Ukrayna'daki Askeri Havaalanını Vurdu: 2 Ölü
Son dakika haberleri... Rusya, Ukrayna'daki Askeri Havaalanını Vurdu: 2 Ölü

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Ukrayna, Rusya, Asker, Ölü, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Rusya, Ukrayna'daki Askeri Havaalanını Vurdu: 2 Ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Rusya, Ukrayna'daki Askeri Havaalanını Vurdu: 2 Ölü - Son Dakika
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