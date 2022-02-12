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Rusya, Ukrayna'daki diplomatik temsilciliklerin personel sayısını "uygun hale getirecek" - Son Dakika

Rusya, Ukrayna'daki diplomatik temsilciliklerin personel sayısını "uygun hale getirecek"

12.02.2022 13:09
Rusya, Ukrayna'daki diplomatik temsilciliklerin personel sayısını "uygun hale getirecek"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'daki Rus diplomatik temsilciliklerinin personel sayısını "uygun hale" getireceklerini bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'daki Rus diplomatik temsilciliklerinin personel sayısını "uygun hale" getireceklerini bildirdi.

Zaharova, Ukrayna'daki duruma ilişkin yazılı açıklamalarda bulundu.

ABD ile İngiltere'nin Ukrayna'daki süreçleri etkilediğini ve bu ülkeye silah ve askeri eğitmen gönderdiğini belirten Zaharova, "Amerikalı ve İngiliz meslektaşlarımızın, Ukrayna'da güvenlik durumunu önemli ölçüde zorlaştıracak bazı askeri harekatların hazırlandığını bildikleri sonucuna varıyoruz." ifadesini kullandı.

Bazı Batı ülkelerinin daha önce Ukrayna'daki büyükelçilik çalışanları ile ailelerini tahliye etme kararı aldıklarını anımsatan Zaharova, şunları kaydetti:

"Bu durumda, Kiev yönetimi veya üçüncü ülkelerin olası kışkırtıcı eylemlerine karşı Ukrayna'daki Rus diplomatik temsilciliklerindeki personel sayısının uygun hale getirilmesi yönünde karar aldık. Büyükelçilik ve konsolosluk temel fonksiyonlarını yerine getirmeye devam edecek."

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Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya, Ukrayna'daki diplomatik temsilciliklerin personel sayısını 'uygun hale getirecek' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya, Ukrayna'daki diplomatik temsilciliklerin personel sayısını "uygun hale getirecek" - Son Dakika
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