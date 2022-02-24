Rusya, Ukrayna'daki hastaneye bomba yağdırdı: 4 ölü, 10 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya, Ukrayna'daki hastaneye bomba yağdırdı: 4 ölü, 10 yaralı

24.02.2022 18:47
Rusya, Ukrayna'daki hastaneye bomba yağdırdı: 4 ölü, 10 yaralı

Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarına devam ediyor. Ukrayna tarafından yapılan son açıklamada Rusya'nın Donbass bölgesinde hastane vurduğu, 4 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı operasyonda Donbass bölgesinde bombardıman sesleri devam ediyor. Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, Donbass bölgesindeki Vuhledar'da bir hastanenin vurulduğu kaydedildi.

DOKTORLAR YARALANDI

Açıklamada, 4 kişinin hayatını kaybettiği 6'sı doktor 10 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Ayrıca Ukrayna, Rusya'nın 203 saldırı gerçekleştirdiğini, Luhansk bölgesinde de çatışmanın sürdüğünü söyledi.

YORUMLAR
500
Almanya'da Rusya karşıtı protesto Almanya'da Rusya karşıtı protesto Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi İstanbul'da protesto edildi Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi İstanbul'da protesto edildi

Ukrayna, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rusya, Ukrayna'daki hastaneye bomba yağdırdı: 4 ölü, 10 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
18:47 Rusya, Ukrayna'daki hastaneye bomba yağdırdı: 4 ölü, 10 yaralı
18:39 Gazeteci Güngör Arslan'ın öldürülmesiyle ilgili tutuklanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı: Bir kadını rahatsız ediyordu
18:34 Son Dakika: Türkiye'den Montrö Boğazlar Sözleşmesi açıklaması: Tüm senaryolar çalışıldı, hazırlıklar yapıldı
18:21 İngiltere'den önemli Rusya hamlesi! Abramovich'in ülkeye girişi yasaklandı, Chelsea'ye el konulabilir
18:07 Son Dakika: Rusya, Kiev'in sınırına dayandı! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
17:56 Rusya-Ukrayna savaşının ortasında Çin'le ilgili korkutan iddia: 9 savaş uçağı Tayvan'a girdi
17:50 Ukrayna, Türk SİHA'larıyla Rus tanklarını parçaladı! O anlar saniye saniye kamerada
17:48 Alman ekibinden çarpıcı Rusya hamlesi! Savaşın başlamasıyla harekete geçtiler
17:33 Ukrayna'dan feci görüntüler! Rus tankları önlerine çıkan otomobilleri ezerek yollarına devam ediyor
17:25 UEFA 'dan Rusya'ya yaptırım! Tarihi Şampiyonlar Ligi finali kararı ses getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 18:54:28. #1.12#
SON DAKİKA: Rusya, Ukrayna'daki hastaneye bomba yağdırdı: 4 ölü, 10 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement