Rusya, Ukrayna'daki hastaneye bomba yağdırdı: 4 ölü, 10 yaralı - Son Dakika

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı operasyonda Donbass bölgesinde bombardıman sesleri devam ediyor. Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, Donbass bölgesindeki Vuhledar'da bir hastanenin vurulduğu kaydedildi.

DOKTORLAR YARALANDI

Açıklamada, 4 kişinin hayatını kaybettiği 6'sı doktor 10 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Ayrıca Ukrayna, Rusya'nın 203 saldırı gerçekleştirdiğini, Luhansk bölgesinde de çatışmanın sürdüğünü söyledi.