Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı operasyonda Donbass bölgesinde bombardıman sesleri devam ediyor. Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, Donbass bölgesindeki Vuhledar'da bir hastanenin vurulduğu kaydedildi.
Açıklamada, 4 kişinin hayatını kaybettiği 6'sı doktor 10 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Ayrıca Ukrayna, Rusya'nın 203 saldırı gerçekleştirdiğini, Luhansk bölgesinde de çatışmanın sürdüğünü söyledi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Rusya, Ukrayna'daki hastaneye bomba yağdırdı: 4 ölü, 10 yaralı - Son Dakika