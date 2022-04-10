Rusya: Ukrayna'daki tehlikeli bölgelerden tahliye edilen kişi sayısı 704 binin üzerinde - Son Dakika
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Rusya: Ukrayna'daki tehlikeli bölgelerden tahliye edilen kişi sayısı 704 binin üzerinde

10.04.2022 01:06
Rusya: Ukrayna'daki tehlikeli bölgelerden tahliye edilen kişi sayısı 704 binin üzerinde

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da savaşın başlangıcından bu yana tehlikeli bölgelerden tahliye edilen kişi sayısının 704 binin üzerinde olduğu bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da savaşın başlangıcından bu yana tehlikeli bölgelerden tahliye edilen kişi sayısının 704 binin üzerinde olduğu bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Ukrayna'da çatışmaların sürdüğü bölgelerden sivillerin tahliyesi süreci ile ilgili başkent Moskova'da bilgi paylaşımında bulundu.

Ukrayna'nın Harkiv ve Mariupol yönlerinde sivillerin tahliyesi için her gün Moskova saatiyle 10.00'dan itibaren insani koridorların açıldığını belirten Mizintsev, " Almanya, Türkiye ve Fransa'nın sivil ve yabancı uyruklu vatandaşların tahliyesi ile ilgili insani girişimlerini kayda alarak Mariupol kentinden Berdyansk şehrine ek koridor sağlanıyor." dedi.

Gerektiğinde herhangi bir yönde ilave koridor açmaya ve sivilleri tahliye etmeye hazır olduklarını belirten Mizintsev, Ukrayna tarafının 10 insani koridorun açılacağını bildirdiğini ifade etti.

"Son 24 saatte 26 binden fazla kişi tahliye edildi"

Ukrayna'nın tehlikeli bölgelerinden tahliye edilen kişi sayısı ile bilgi veren Mizintsev, son 24 saatte Ukrayna'nın tehlikeli bölgelerinden 3 bin 447'si çocuk 26 bin 676 kişinin tahliye edildiğini söyledi.

Mizintsev, "Bugüne kadar 135 bin 153'ü çocuk olmak üzere toplam 704 bin 434 kişi tahliye edildi. Mariupol'den doğuya doğru insani yardım koridorundan toplam 134 bin 299 kişi kurtarılabildi. Bunların 716'sı son 24 saatte kurtarıldı." bilgisini paylaştı.

"Ukrayna'daki limanlarda 77'den fazla yabancı gemi bulunuyor"

Ukrayna'daki limanlarda 18 devlete ait 77 yabancı geminin bulunduğunu aktaran Mizintsev, bu gemilerin limanlarından çıkışının engellendiğini belirtti.

Mizintsev, söz konusu gemilerin limanlardan güvenli çıkışı için her gün Moskova saatiyle 08.00-19.00 arasında deniz üzerinden insani yardım koridorunun açıldığını ifade etti.

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Mariupol, Moskova, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya: Ukrayna'daki tehlikeli bölgelerden tahliye edilen kişi sayısı 704 binin üzerinde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya: Ukrayna'daki tehlikeli bölgelerden tahliye edilen kişi sayısı 704 binin üzerinde - Son Dakika
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