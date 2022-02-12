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Rusya-Ukrayna gerilimi devam ederken Putin, Biden ile telefon görüşmesi yapacak - Son Dakika

Rusya-Ukrayna gerilimi devam ederken Putin, Biden ile telefon görüşmesi yapacak

12.02.2022 00:56

ABD'nin, Rusya'nın her an Ukrayna'yı işgal edebileceğine yönelik uyarısı sonrası Rusya iddiaları kesin bir dille yalanladı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında 12 Şubat akşamı için telefon görüşmesinin planlandığını açıkladı. Görüşme kararının Washington'un talebi üzerine alındığı belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD tarafından yapılan 'işgal başlayacak' açıklamalarına ilişkin bir duyuru yaptı. Açıklamada, Rusya'nın güvenlik garantileri konusundaki haklı taleplerini itibarsızlaştırmak için Moskova'ya karşı koordineli enformasyon saldırısı gerçekleştirildiği vurgulandı. Devamında ise, "Batılı ülkelerin yetkilileri ve medyası, Ukrayna çevresindeki yapay gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattılar." denildi.

BİDEN İLE PUTİN GÖRÜŞECEK

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, bu açıklamanın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında 12 Şubat Cumartesi günü telefon görüşmesi yapılmasının planlandığını belirtti.

BİR GÖRÜŞME DE MACRON'LA

Peskov, aynı gün Putin'in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de telefon görüşmesi planladığını aktardı.

SULLİVAN DA GÖRÜŞME YAPILACAĞINI İFADE ETMİŞTİ

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Biden'ın Putin ile krizi ele almak üzere yakın zamanda bir telefon görüşmesi yapacağını belirtmişti. Rusya Devlet Başkanı Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron 8 Şubat'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya gelmiş, Macron ertesi günü Ukrayna'nın başkenti Kiev'e resmi ziyaret gerçekleştirmişti. Macron'un Ukrayna ziyaretinden sonra Putin ile telefon görüşmesi yapması planlanıyordu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya-Ukrayna gerilimi devam ederken Putin, Biden ile telefon görüşmesi yapacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya-Ukrayna gerilimi devam ederken Putin, Biden ile telefon görüşmesi yapacak - Son Dakika
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