Rusya-Ukrayna gerilimi üzerine ABD Genelkurmay Başkanı Milley'den telefon trafiği - Son Dakika

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile görüşmesinden sonra NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer'in yanı sıra Fransa, Almanya, Kanada, İtalya, Polonya, Romanya, ve İngiltere Genelkurmay Başkanları ile görüştü.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim tırmanırken, ABD bir yandan bölgeye asker sevkiyatı yaptı, diğer taraftan bölge müttefikleri ile askeri temas trafiğini artırdı.

ABD Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamalarda, Orgeneral Milley'in önce Rus mevkidaşı Gerasimov ile ardından da NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Bauer başta olmak üzere Avrupa ülkelerinden Fransa, Almanya, Kanada, İtalya, Polonya, Romanya ve İngiltere'nin Genelkurmay Başkanları ile telefonda görüştüğü duyuruldu.

Gerasimov ile yapılan görüşmede ortak kaygı konularının ele alındığı ifade edilen açıklamalarda, Milley'in Oramiral Bauer ile "NATO'nun Avrupa'daki faaliyetlerini ve ABD'nin Avrupa'daki kuvvet konuşlandırmasında yaptığı değişiklikleri" ele aldığına işaret edildi.

Bauer ile görüşmeye ilişkin ABD Genelkurmayının açıklamasında, "NATO, kalıcı Transatlantik güvenliğin temelidir ve ortak demokrasi, bireysel özgürlük ve hukukun üstünlüğü değerlerimizin kalesi olarak hizmet ediyor." ifadeleri dikkati çekti.

Diğer ülke Genelkurmay Başkanları ile görüşmelere ilişkin açıklamada ise "Askeri liderler, ABD'nin Avrupa'daki kuvvet konuşlanmasındaki değişiklikler dahil ortak güvenlik kaygılarını ele aldı." ifadesi kullanıldı.