Rusya Ukrayna görüşmelerinde 2'inci tur sona erdi: İnsani koridorun oluşturulması konusunda uzlaşı sağlandı - Son Dakika
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Rusya Ukrayna görüşmelerinde 2'inci tur sona erdi: İnsani koridorun oluşturulması konusunda uzlaşı sağlandı

03.03.2022 21:33

- Rusya - Ukrayna görüşmelerinde 2'inci tur sona erdi: İnsani koridorun oluşturulması konusunda uzlaşı sağlandı Rusya ve Ukrayna heyetlerinin Belarus'taki müzakerelerinin ikinci turunun tamamlanmasının ardından 3'üncü turun yapılacağı aktarılarak, taraflar, insani koridorun oluşturulması...

- Rusya - Ukrayna görüşmelerinde 2'inci tur sona erdi: İnsani koridorun oluşturulması konusunda uzlaşı sağlandı

MİNSK - Rusya ve Ukrayna heyetlerinin Belarus'taki müzakerelerinin ikinci turunun tamamlanmasının ardından 3'üncü turun yapılacağı aktarılarak, taraflar, insani koridorun oluşturulması konusunda uzlaşı sağlandığı bildirildi.

Rusya, 24 Şubat'ta saldırı başlattığı Ukrayna ile ikinci kez masaya oturdu. İlk görüşmede olumlu sonuç alamayan Ukrayna ve Rusya heyetleri, müzakere görüşmelerinin ikinci turu için Belarus'un Brest kentinde bir araya geldi. Belarus'taki müzakerelerinin ikinci turunun tamamlanmasının ardından 3'üncü turun yapılacağı aktarıldı.

İnsani koridor konusunda uzlaşı

Toplantıdan sonra açıklama yapan Rus müzakere heyetinin başkanı Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, "Az önce Ukrayna heyetiyle görüşme sona erdi. Görüşmede, askeri, uluslararası ve insani olmak üzere üç sorun bloku ve çatışmanın gelecekteki siyasi çözümünü ele aldık. Taraflar bu konuda konumlarını korumaya devam ediyor ve talepler madde madde kaydediliyor. Bir kısmında karşılıklı anlayış sağlandı. Ama bugün çözüme kavuşturduğumuz ana mesele, askeri çatışma bölgesinde bulunan çocukların, sivillerin kurtarılması. Rusya ve Ukrayna savunma bakanlıklarının temsilcileri, sivillerin tahliyesi için insani koridorlara destek formatı, sivillerin tahliyesi döneminde insani koridorların bulunduğu bölgelerde çatışmaları durdurma ihtimali konusunda anlaşmaya vardı. Bu önemli bir ilerleme" şeklinde konuştu.

"Beklediğimiz sonucu alamadık"

Ukrayna heyetine başkanlık eden Ukrayna Devlet Başkanlığı Başdanışmanı Mihaylo Podolyak ise toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Maalesef beklediğimiz sonuçları alamadık. Söyleyebileceğim tek şey insani boyutu daha detaylı görüştük. Çünkü artık pek çok şehir kuşatılmış durumda. Gıda, ilaç ve tahliye olasılıkları gibi" dedi.

Genel bir ateşkes durumunun oluşmadığını dile getiren Podolyak, "Her yerde değil, sadece insani koridorların yer alacağı yerlerde, belki tahliye süresince ateşkes olur" dedi.

Görüşmelerin 3'üncü turunun ise ne zaman yapılacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Rusya Ukrayna görüşmelerinde 2'inci tur sona erdi: İnsani koridorun oluşturulması konusunda uzlaşı sağlandı
Rusya Ukrayna görüşmelerinde 2'inci tur sona erdi: İnsani koridorun oluşturulması konusunda uzlaşı sağlandı
Rusya Ukrayna görüşmelerinde 2'inci tur sona erdi: İnsani koridorun oluşturulması konusunda uzlaşı sağlandı
Rusya Ukrayna görüşmelerinde 2'inci tur sona erdi: İnsani koridorun oluşturulması konusunda uzlaşı sağlandı
Rusya Ukrayna görüşmelerinde 2'inci tur sona erdi: İnsani koridorun oluşturulması konusunda uzlaşı sağlandı

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Ukrayna, Belarus, Rusya, Rus, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya Ukrayna görüşmelerinde 2'inci tur sona erdi: İnsani koridorun oluşturulması konusunda uzlaşı sağlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya Ukrayna görüşmelerinde 2'inci tur sona erdi: İnsani koridorun oluşturulması konusunda uzlaşı sağlandı - Son Dakika
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