Rusya-Ukrayna görüşmelerinde ikinci tur yapılacak - Son Dakika
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Rusya-Ukrayna görüşmelerinde ikinci tur yapılacak

28.02.2022 20:10
Rusya-Ukrayna görüşmelerinde ikinci tur yapılacak

Ukrayna-Rusya arasındaki savaşın çözümüne dair bir araya gelen Rusya ve Ukrayna heyetleri ilk tur görüşmenin ardından istişareler için ülkelerine dönerken, görüşmede ikinci turun yapılacağı ifade edildi.

Ukrayna- Rusya arasındaki savaşın çözümüne dair bir araya gelen Rusya ve Ukrayna heyetleri ilk tur görüşmenin ardından istişareler için ülkelerine dönerken, görüşmede ikinci turun yapılacağı ifade edildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 5. gününde devam ederken, bugün müzakere görüşmeleri için Belarus'ta bir araya gelen iki ülkenin heyetleri yaklaşık 6 saat süren görüşmenin ardından istişare için ülkelerine döndü. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy yaptığı açıklamada, görüşmelerde ikinci turun yapılacağını ifade ederek, "En kısa sürede anlaşmaya varmak istiyoruz. Genel konumu tahmin edebileceğimiz belirli noktalar belirledik" dedi.

Ukrayna tarafından yapılan açıklamada ise, "Görüşmelerin asıl amacı ateşkesin derhal sağlanması ve Rus güçlerinin geri çekilmesi" denildi.

Ukrayna heyetinde Halkın Hizmetkarı Partisi Grup Başkanı, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanının Danışmanı Podolyak, Ukrayna'nın Üçlü Temas Grubu Heyeti Başkanı Birinci Yardımcısı Andrii Kostin, Ukrayna Milletvekili Rustem Umerov, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Mykola Tochytskyi yer aldı. Rusya heyetinde ise Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Rusya'nın Belarus Büyükelçisi Boris Grızlov ve Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy yer aldı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Rusya-Ukrayna görüşmelerinde ikinci tur yapılacak

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Müzakere, Ukrayna, Belarus, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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