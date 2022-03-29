Rusya-Ukrayna heyetlerinin İstanbul'daki müzakereleri - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya-Ukrayna heyetlerinin İstanbul'daki müzakereleri

29.03.2022 14:02
Rusya-Ukrayna heyetlerinin İstanbul'daki müzakereleri

Ukrayna ile müzakerelerde, Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy, Ukrayna'da esir alınan Rus askerlerine zorbalık yapanlarla ilgili Kiev tarafından gereken önlemin alınacağı konusunda söz aldıklarını bildirdi.

Ukrayna ile müzakerelerde, Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy, Ukrayna'da esir alınan Rus askerlerine zorbalık yapanlarla ilgili Kiev tarafından gereken önlemin alınacağı konusunda söz aldıklarını bildirdi.

Medinskiy, İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna ile müzakerelerin Türkiye saati ile 09.30'dan bu yana devam ettiğini belirterek, birkaç saat sonra toplantının sonuçları hakkında açıklama yapacaklarını kaydetti.

Ukrayna'da esir alınan Rus askerlerinin bacaklarından silahla vurulmasının da gündeme geldiğini aktaran Medinskiy, "Rus askerlerine zorbalık yapanların video kayıtlarını protesto ettiğimizi söyleyebilirim. Bu protesto Ukrayna tarafı tarafından kabul edildi. Bu savaş suçlarına izin verenlerin yakalanmaları halinde en ağır önlemleri alacaklarına söz verdiler." ifadesini kullandı.

Rus askerlerinin bu kişileri yakalamaları halinde ne olacağının anlaşıldığını ifade eden Medinskiy, bir iki saat sonra, belki de üç saat sonra "gerekeni söyleyeceklerini" dile getirdi.

YORUMLAR
500
Rusya: Ukrayna'da belirlenen hedeflere ulaşıncaya kadar savaşa devam edeceğiz Rusya: Ukrayna'da belirlenen hedeflere ulaşıncaya kadar savaşa devam edeceğiz İstanbul'daki barış müzakerelerinde soğuk rüzgarlar esiyor! Tokalaşmadan başladılar, bir şey yiyip içmeleri yasaklandı İstanbul'daki barış müzakerelerinde soğuk rüzgarlar esiyor! Tokalaşmadan başladılar, bir şey yiyip içmeleri yasaklandı

Rusya Devlet Başkanı, İstanbul, Ukrayna, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya-Ukrayna heyetlerinin İstanbul'daki müzakereleri - Son Dakika


Son Dakika
14:19 Son Dakika: İstanbul'da gerçekleşen Rusya-Ukrayna müzakerelerinde ilk tur sona erdi
14:06 Destan'da bu akşam neler olacak? Ulu Ece için yolun sonu geldi mi?
14:06 Rus askerler öldüresiye dövülüp ayaklarından kurşunlanmıştı! Ukrayna açıklaması: Görüntülerle ilgili soruşturma başlattık!
14:05 Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Crespo, Galatasaray maçını iple çekiyor! Büyük derbi öncesi iddialı konuştu
14:01 Bayrak değişimi: TÜSİAD'da Kaslowski'nin yerine Orhan Turan geldi
13:56 Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Safiye iyileşecek mi?
13:56 Eski başbakan siyasete dönmek istiyor ama ünlü tarihçi notunu çoktan verdi: Bana göre en kötü siyasetçi Tansu Çiller!
13:50 Zerrin Özer, vasiyetini açıklayıp istemediklerini bir bir anlattı: Ben vefat ettikten sonra adımdan kimse faydalanmasın
13:44 Burak Elmas başkanlığının son günlerinde Florya'daki krize attı
13:29 Eymen'in ölümüne sebep olan hala yandı! Bilirkişi raporu yayınlandı: Çocuk terk edilme korkusu yaşamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 14:25:10. #1.12#
SON DAKİKA: Rusya-Ukrayna heyetlerinin İstanbul'daki müzakereleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement