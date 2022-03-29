Rusya-Ukrayna heyetlerinin İstanbul'daki müzakereleri - Son Dakika
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Rusya-Ukrayna heyetlerinin İstanbul'daki müzakereleri

29.03.2022 14:08
Rusya-Ukrayna heyetlerinin İstanbul'daki müzakereleri

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, İstanbul'da başlayan Rusya ve Ukrayna heyetlerinin toplantısında kilit konunun, Ukrayna için uluslararası güvenlik garantileri konusunda bir anlaşmanın sağlanması olduğunu bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, İstanbul'da başlayan Rusya ve Ukrayna heyetlerinin toplantısında kilit konunun, Ukrayna için uluslararası güvenlik garantileri konusunda bir anlaşmanın sağlanması olduğunu bildirdi.

Podolyak, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde müzakere heyetlerinin toplantısı devam ederken Ukrayna basınına açıklamalarda bulundu.

Müzakerede birkaç önemli başlığın konuşulduğunu belirten Podolyak, "Kilit konu, Ukrayna için uluslararası güvenlik garantileri konusunda bir anlaşmanın sağlanmasıdır. Ancak böyle bir anlaşma ile savaşı Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu şekilde sonlandırabiliriz." dedi.

Podolyak, müzakerelerin bir gündeminin de birikmiş tüm insani sorunların çözülebilmesi için ateşkesin sağlanması olduğunu vurgulayarak savaş kurallarının ihlalinin artmasının da önemli bir sorun olduğunu kaydetti.

Toplantıda savaş esirlerine muamele konusunun da gündeme geldiğini belirten Podolyak, "Her iki taraf da savaş kurallarına uymalı. Her ihlal vakası ilgili makamca ayrıntılı şekilde araştırılacak ve uygun yasal sonuçları olacaktır." diye konuştu.

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İstanbul, Ukrayna, Savaş, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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