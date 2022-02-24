Rusya, Ukrayna ile Belarus sınırında hava sahasını kapattı - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna ile Belarus sınırında hava sahasını kapattı

24.02.2022 07:37
Rusya, Ukrayna ile Belarus sınırında hava sahasını kapattı

Rusya, Ukrayna ve Belarus ile olan batı sınırında hava sahasının sivil uçuşlara kapatıldığını duyurdu.

Rusya, Ukrayna ve Belarus ile olan batı sınırında hava sahasının sivil uçuşlara kapatıldığını duyurdu.

Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'ta başlayan askeri operasyonun ardından Havacı ve Denizcilere Uyarı (NOTAM) yayınladı.

NOTAM'da yer alan açıklamada, "Silah ve askeri teçhizat kullanımı nedeniyle sivil uçakların uçuşlarının güvenliğine yönelik yüksek tehdit nedeniyle Rusya'nın Ukrayna ve Belarus ile olan batı sınırında hava sahası kullanımı geçici olarak durdurulmuştur." ifadesine yer verildi.

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Rusya, Ukrayna ve Belarus ile olan batı sınırında hava sahasının sivil uçuşlara kapatıldığını duyurdu. Rusya, Ukrayna ve Belarus ile olan batı sınırında hava sahasının sivil uçuşlara kapatıldığını duyurdu. Donbas'ta 1710 ateşkes ihlali oldu Donbas'ta 1710 ateşkes ihlali oldu

Belarus, Ukrayna, Donbas, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya, Ukrayna ile Belarus sınırında hava sahasını kapattı - Son Dakika


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