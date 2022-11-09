Rusya, Almanya'nın iddiasını yalanladı: Ukrayna'yla müzakereye hazırız - Son Dakika
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Rusya, Almanya'nın iddiasını yalanladı: Ukrayna'yla müzakereye hazırız

09.11.2022 23:25
Rusya, Almanya'nın iddiasını yalanladı: Ukrayna'yla müzakereye hazırız

Almanya'nın, Rusya'nın Ukrayna ile müzakereleri yürütmeye hazır olmadığı şeklindeki açıklamalarına Moskova'dan yanıt geldi. Rusya'nın bu konudaki pozisyonunun değişmez olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Müzakerelerden asla vazgeçmedik" ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'da çevrim içi düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Zaharova, Almanya'nın, Rusya'nın Ukrayna ile müzakereleri yürütmeye hazır olmadığı yönündeki açıklamalarının doğru olmadığını söyledi.

"MÜZAKERELERİ YÜRÜTMEYE HAZIRIZ"

Rusya'nın bu konudaki pozisyonunun değişmez olduğunu söyleyen Zaharova, Ukrayna'ya müzakerelere açık olduklarını belirterek, "Müzakerelerden asla vazgeçmedik. Elbette, müzakereleri şu anda oluşan gerçekleri dikkate alarak yürütmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

"ALMANYA KİEV'E SİLAH GÖNDERMEYE DEVAM EDİYOR"

Almanya'nın Ukrayna'ya silah sevkine devam ettiğine dikkati çeken Zaharova, "Alman tarafı, Kiev yönetimi üzerindeki etkisini kullanmak yerine, silahların kriz ve çatışma bölgelerine ihracatını yasaklayan kendi yasalarına karşı, Kiev yönetimine çeşitli silah sistemlerini tedarik etmeye devam ediyor" diye konuştu.

ABD'NİN KUZEY KORE İDDİASINA YALANLAMA

ABD'nin, Kuzey Kore'nin Rusya'ya Ukrayna'da kullanması için silah gönderdiği şeklindeki iddialarını yalanlayan Zaharova, "Bu iddiaların net bir gerekçesi sunulmadı ve sunulamaz. Çünkü Amerikan temsilcileri tarafından yapılan açıklamalar baştan sona yalandır" dedi. Zaharova, ABD'nin Kuzey Kore'ye yönelik yaptırım uygulamak için bahane oluşturduğunu savundu.

ABD'YLE BÜYÜKELÇİLER ÜZERİNDEN TEMAS

Rusya ve ABD arasındaki ilişkilerine değinen Zaharova, Washington ile sadece büyükelçilikler üzerinden temasları sürdürdüklerini söyledi. Zaharova, iki ülke arasında yapılan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın uzatılması ile ilgili ikili istişare komisyonunun yakında toplantı yapacağı bilgisini paylaştı.

RUSYA İLE İLGİLİ KISIMDA İLERLEME YOK

türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında yapılan tahıl sevkiyatı anlaşmasına da değinen Zaharova, söz konusu anlaşmanın paket halinde yapıldığına dikkati çekti. Anlaşmanın, Rusya ile ilgili kısmının uygulanması konusunda ilerlemenin olmadığını belirten Zaharova, "Bunu, anlaşmanın uzatılması konusunu ele aldığımızda dikkate alacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: AA
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Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

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