Rusya Ukrayna kentlerini vuruyor - Patlama anı - Son Dakika

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sırasında başkent Kiev dahil bir çok kent vurulurken, Ukrayna 5 Rus savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi.

Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv ve Odesa kentlerinde yerel saatle 04.50'den sonra art arda patlamalar yaşandı. Özellikle Kiev'de çok sayıda patlama meydana gelirken, kentte sirenler çaldı.

Bazı siviller kenti terk etmeye çalışırken, bazıları da metro istasyonları ve evlerinin bodrumlarına sığındı.

Apartman zarar gördü

Rus saldırıları sırasında Kharkiv kentindeki bir apartman kompleksi zarar gördü. Olayda en az bir kişi yaralandığı ayrıca olay yerinde bulunan yerde yatan bir kişi görüldü.

Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Servisi Rusya'nın Belarus ve Kırım'dan Ukrayna'ya saldırı başlattığını da duyurdu.

Açıklamada, Belarus'un desteklediği Rus güçleri tarafından saldırı olduğu belirtildi. Sınır birliklerini saldırı gerçekleştiği belirtilen açıklamada, Luhansk, Sumi, Harkiv, Çernihiv ve Jitomir şehirlerinde yaşandığını aktardı.

Ayrıca Kırım'dan da saldırı olduğu aktarıldı.

Sıkı yönetim ilan edildi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine saldırması nedeniyle sıkıyönetim ilan ettiklerini duyurdu.

Zelenskiy, paylaştığı video mesajda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Donbas'a müdahaleyle Ukrayna'nın askeri altyapılarına ve sınır muhafızlarına saldırı başlattığını belirtti.

Ülkesinde pek çok şehirde patlama sesleri duyulduğunu aktaran Zelenskiy, bu nedenle ülke çapında sıkıyönetim ilan ettiklerini ifade etti.

Zelenskiy, vatandaşlara sakin olmalarını ve evlerinden çıkmamalarını söyledi.

"Ülkelerinizde Putin'in işgali hakkındaki gerçeği paylaşın"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ise, "(Rusya), Ukrayna'ya karşı geniş çaplı bir savaş başlattı. Ukrayna'nın barışçıl kentlerinde saldırılar sürüyor. Ukrayna kendini savunacak ve kazanacak. Dünya Putin'i durdurabilir, durdurmalı. Harekete geçme zamanı." dedi. Acilen Rusya'ya yönelik yaptırım kararları alınmasını isteyen Kuleba, uluslararası kamuoyuna seslenerek, "Ülkelerinizde Putin'in işgali hakkındaki gerçeği paylaşın ve hükümetleri derhal harekete geçmeye çağırın." ifadesini kullandı.

"Rus uçakları düşürüldü"

Bu arada Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Donbas bölgesinde Rusya'nın 5 uçağı ve 1 helikopterinin düşürüldüğünü duyurdu.

Donbas bölgesinde yer alan Kramatorsk kentinde üzerinde savaş jetlerinin uçtuğu görüldü. Kent sakinleri, Rusya'nın saldırılarının ardından durumu "korkunç" olarak nitelendirdi.

Kramatorsk şehrinin bir sakini olan Arkadyy, durumun yakında düzeleceğini umduğunu, düzenli olarak patlamalar duymasına rağmen, işe gideceğini söyledi.

Bu arada vatandaşların para çekmek için ATM'ler önünde sıra oluşturduğu görüldü.