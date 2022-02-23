Rusya-Ukrayna krizi Avrupa'da gaz fiyatlarının yüzde 10 artmasına neden oldu - Son Dakika
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Rusya-Ukrayna krizi Avrupa'da gaz fiyatlarının yüzde 10 artmasına neden oldu

23.02.2022 17:36
Rusya-Ukrayna krizi Avrupa'da gaz fiyatlarının yüzde 10 artmasına neden oldu

Ukrayna ve Rusya arasında haftalardır devam eden gerginliğin bir krize dönüşmesinin ardından Avrupa'da mart vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları bugün de yüzde 10'dan fazla artış gösterdi.

Ukrayna ve Rusya arasında haftalardır devam eden gerginliğin bir krize dönüşmesinin ardından Avrupa'da mart vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları bugün de yüzde 10'dan fazla artış gösterdi.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören mart vadeli kontratların fiyatı salı gününü 79,90 avro civarında kapatmıştı.

81 avro üzerinde güne başlayan doğal gaz kontratlarının fiyatı Türkiye saatiyle 17.12'de dün kapanışa göre yüzde 10'dan fazla artarak 88 avroya yükseldi.

Söz konusu doğal gaz fiyatları dün de yüzde 10'dan fazla artmıştı.

Fiyatlardaki yükselişte, Rusya-Ukrayna geriliminin artmasının doğal gaz arz daralması endişelerine yol açması etkili oldu.

Almanya, Ukrayna'nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini Moskova'nın resmen tanıma kararına tepki olarak Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesinin ruhsatlandırma sürecini dün durdurmuştu.

Proje sürecinin dondurulmasının ardından Avrupa enerji piyasalarında, doğal gaz fiyatlarının yükselmesi için Rusya'nın suni bir arz kısıntısı oluşturabileceği endişeleri de fiyatların yükselişini destekledi.

Enerji fiyatları, hem Ukrayna krizi hem de Kovid-19 salgını sonrası ekonomilerin toparlanmasıyla Doğu Asya'da artan talep nedeniyle geçen yılı rekor seviyelerde tamamlamıştı.

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Doğalgaz, Ukrayna, Rusya, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya-Ukrayna krizi Avrupa'da gaz fiyatlarının yüzde 10 artmasına neden oldu - Son Dakika


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