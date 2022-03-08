Rusya Ukrayna krizi, yatırımları Türkiye'ye yönlendirecek - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya Ukrayna krizi, yatırımları Türkiye'ye yönlendirecek

08.03.2022 09:21
Rusya Ukrayna krizi, yatırımları Türkiye'ye yönlendirecek

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası birçok ülke Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırım başlattı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası birçok ülke Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırım başlattı. Rusya'da üretimini durduran ya da ara veren şirketlerin hem Avrupa hem de Asya piyasalarına yakınlığı sebebi ile yatırımlarını Türkiye'ye yönlendireceğini söyleyen Makro Ekonomi Uzmanı Prof. Dr. Volkan Öngel, "Petrol fiyatlarında meydana gelen artış ile birlikte Körfez Ülkeleri başta olmak üzere ihracat gelirleri artan ülkelerin Türkiye'de yapmış oldukları portföy yatırımları ve sabit sermaye yatırımları artacaktır" diye konuştu.

"TARİHİ ZİRVE ÇOK YAKIN"

2014 yılında Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesiyle başlayan Rusya Ukrayna krizi, Rusya'nın işgali ile savaşa dönüştü. Savaşla birlikte enerji ve gıda fiyatlarında tarihi zirvelerin yaşandığını belirten Beykent Üniversitesi Öğr. Üyesi Makro Ekonomi Uzmanı Prof. Dr. Volkan Öngel, "Söz konusu süreç kaçınılmaz olarak dünyanın buğday, mısır üretimi içerisinde büyük pay alan Rusya ve Ukrayna ile sınırlı kalmadı. Mart ayının ilk pazartesi dünya buğday fiyatları yüzde 7, mısır ve soya yüzde 3 fiyat artışlarını gördü ki buğday fiyatları için artık 'tarihi zirve' çok yakın. Maalesef ekonomi tarafında zorlu günler bizleri bekliyor" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Öngel konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Rusya'nın büyük üreticisi olduğu nikel yaklaşık yüzde 45, Paladyum yüzde 10, alüminyum ise yüzde 3 seviyelerinde artışları test ederken altın 2 bin dolar seviyelerinin üzerini gördü. Petrol 130 dolar seviyelerini test ederken, döviz kurlarındaki artış ile birlikte iç piyasada Türk Lirası bazında artışlar katlanarak hissediliyor."

"KRİZİ FIRSATA ÇEVİRME ŞANSIMIZ OLABİLİR"

Krizin Türkiye için avantaja dönüşebileceğine vurgu yapan Prof. Dr. Öngel, "Bu nokta da iki husus ön plana çıkıyor. Birincisi Rusya'da üretimini durduran ya da ara veren şirketlerin hem Avrupa hem de Asya piyasalarına yakınlığı sebebi ile yatırımlarını Türkiye'ye yönlendirmesi. İkincisi ise özellikle petrol fiyatlarında meydana gelen artış ile birlikte Körfez Ülkeleri başta olmak üzere ihracat gelirleri artan ülkelerin Türkiye'de yapmış oldukları portföy yatırımları ve sabit sermaye yatırımlarını arttırmaları. Kısa vadede savaşın olumsuz etkileri kaçınılmaz olsa da, orta vade de atılacak doğru adımlarla ekonomik krizi fırsata çevirme şansımız olabilir gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı.

(İHA)

YORUMLAR
500

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya Ukrayna krizi, yatırımları Türkiye'ye yönlendirecek - Son Dakika


Son Dakika
10:07 Doğal Gaz Boru Hattı için 6 ilde bazı taşınmazlar kamulaştırılacak
10:07 Türkiye Kadın Zirvesi'nde ödüller sahiplerine kavuştu! İşte ilham veren kadınlar
09:58 Hayallerini gerçekleştirdi! Kadın şoför çekici operatörü oldu
09:53 Antalya'da gerçekleşecek Ukrayna zirvesinin perde arkası! Erdoğan rica etmiş, Putin kırmamış
09:49 Beştepe'de Zelenskiy çatlağı: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'a göre Zelenski 'Soros destekli ve İsrail itmeli' biri
09:38 Bergen'in katili filmden sonra ilk kez konuştu: Ben kalabalık bir aileyim, filmin Kozan'da gösterilmesi yakışık almaz!
09:28 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
09:24 Dans eden kadın şarkıcının bir anda göğsü açıldı, stüdyodakiler dondu kaldı
09:21 Alpay Kazan'ın ölüm haberini alan Survivor yarışmacıları gözyaşlarını tutamadı!
09:20 İşte muhtemel senaryolar: Rusya savaşı kazanırsa ne olur, uzmanlar da ikiye bölünmüş durumda!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 10:23:37. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya Ukrayna krizi, yatırımları Türkiye'ye yönlendirecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement