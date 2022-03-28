Rusya-Ukrayna müzakere heyetleri yarın Dolmabahçe'de bir araya gelecek - Son Dakika
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Rusya-Ukrayna müzakere heyetleri yarın Dolmabahçe'de bir araya gelecek

28.03.2022 18:36
Rusya-Ukrayna müzakere heyetleri yarın Dolmabahçe'de bir araya gelecek

Rusya-Ukrayna müzakere heyetlerinin toplantısı yarın Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek.

Rusya- Ukrayna müzakere heyetlerinin toplantısı yarın Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek.

Alınan bilgiye göre, basına kapalı olması öngörülen toplantının yarın saat 10.30'da başlaması planlanıyor.

Toplantının başlamasının ardından basın mensupları Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nin önünde belirlenecek alanda yayın yapabilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptıkları telefon görüşmesinde, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kalmıştı.

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Dolmabahçe Sarayı, Müzakere, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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